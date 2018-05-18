【異動股】天然氣板塊午後爆發 重慶燃氣(600917-CN)等2股漲停

午後，天然氣板塊持續爆發，截止發稿，重慶燃氣(600917-CN)漲停報8.38元，皖天然氣(603689-CN)封漲停報13.08元，佛燃股份(002911-CN)漲7.47%報27.49元，貴州燃氣(600903-CN)漲6.95%報29.08元，新疆火炬(603080-CN)漲6.04%報39.85元，長春燃氣(600333-CN)漲5.27%報5.99元，國新能源(600617-CN)、華通熱力(002893-CN)上漲超5%，百川能源(600681-CN)、深圳燃氣(601139-CN)等股均上漲超3%。

國家統計局近日消息，據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示，5月上旬與4月下旬相比，液化天然氣(LNG)環比上漲6.4%。

LNG作為清潔能源，未來發展前景廣闊。根據一家國際能源公司2017液化天然氣前景報告，2020年全球LNG貿易規模將比2014年增長50%;根據另一家國際能源公司預測，2030年全球LNG需求量將為2012年的兩倍;一家研究機構預測，全球LNG産能將在五年内增加60%。可見，未來全球將有大量新的LNG項目建設和投産。

專業機構預測，隨著2018-2020年北美地區LNG液化工廠的建成，以及同期俄羅斯北極地區LNG項目的投産，全球LNG産能將從2017年年中的3.62億噸增加至2020年的5.21億噸，增幅達44%。到2020年，全球將有總計超過6000萬噸/年的LNG需求增量，而中國、印度則是LNG貿易增量的兩大目的地。

2017年，中國天然氣消費量約2400億立方米，比一年前增加了10%，幾乎是五年前的兩倍。到2020年，中國對天然氣的需求量預計將增加到近3000億立方米。而國内天然氣生産量預計僅達到2000億立方米。近日，中遠海運集團和商船三井宣布，即將聯手開辟一條北極LNG(液化天然氣)運輸航道，將液化天然氣運往亞洲區域市場，運輸更多的進口天然氣。此舉有望使運輸時間節省一半以上。

此外，據經參報道，因中石油東部公司嚴格按照合同量供應，市場供應大幅收緊，本應處於淡季的液化天然氣(LNG)價格水漲船高。截至5月15日，LNG市場均價在4388元/噸，較去年同期上漲1188元/噸，同比增長37%。分析人士認為，後續價格仍有上漲空間。

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