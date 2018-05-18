熊市要來了？先觀察羅素2000指數、殖利率曲線

美國總統川普週四 (17 日) 證實與中國的貿易談判可能不會成功，股市收低，但紐約證交所的主管 Peter Costa 表示，羅素 2000 指數衝上新高點，這時候熊市不可能會開始。

股票經紀公司 Empire Executions 的總裁 Peter Costa 週四在《CNBC》的節目「Closing Bell」上表示：「在羅素 2000 指數衝上新高時，你永遠不會看到熊市，這從來沒發生過，也永遠不會發生。」

羅素 2000 指數市值佔羅素 3000 指數的 8%，為投資美國小型股的重要指數，週四羅素 2000 指數收於 1625.29 點的歷史新高。

羅素 2000 指數走勢圖

而經濟強勁的另一指標為殖利率曲線，Burke Financial 的老闆 John Burke 指出，在 5 月時，殖利率曲線變得比之前斜，代表著長債殖利率和短債殖利率的利差已擴大。Burke 在 Closing Bell 上表示：「當殖利率曲線變得更陡峭時，股市從未停止攀升。」

儘管如此，週四美國 3 大指數的表現令人失望，標普 500 指數、道瓊工業指數和納斯達克指數分別下跌 2.33 點、54.95 點與 15.82 點。一些投資者認為，持續的中美貿易緊張局勢為罪魁禍首。

但 Yorkbridge Wealth Partners 的的資深投資組合經理 Barbara Doran 不認同此觀點，她在節目上表示：「我們已經習慣在貿易談判中聽到很多噪音。」她認為貿易談判可能的最終結果是「某種程度的妥協」。

Costa 說道：「有些顧問將會更勇於發表言論，並且 [告訴川普]，你看，這不僅是對中國經濟，對美國經濟和世界經濟都是極其有害的。」

Burke 認為，包括他的公司在內的投資者，最擔心的事情是政治因素影響市場，「這不僅僅是中國，歐洲對我們在鋼鐵關稅方面的做法也感到不滿，然後還有有北美自由貿易協定，這些事情都不好，如果我們能解決這些負面消息...... 那麼市場將會走高。」