美股盤後─川普說 與中國貿易談判可能不會成功 道瓊收低55點

川普總統表示，美國與中國的貿易談判可能不會有成果。美國股市週四因而下跌。



道瓊工業平均指數收低 54.95 點或 0.22% 至 24713.98。

Nasdaq 指數收低 15.82 點或 0.21% 至 7382.47。

S&P 500 指數收低 2.33 點或 0.09% 至 2720.13。

費城半導體指數收低 5.23 點或 0.38% 至 1364.87。

美國與中國展開第二回合貿易談判。川普於週四下午說：「談判會成功嗎？我傾向懷疑。我懷疑的理由是，中國變得非常頑固。歐盟也變得非常頑固。其他國家也都非常頑固。他們想要對美國予取予求。」

近幾個月，美國與中國之間的緊張增加，兩國均對對方商品提高關稅。這引發投資人擔憂該世界前二大經濟體可能爆發貿易戰。

分析師說，看看週末發生的事，這顯示双方協商可能需要一段時間。

川普發表談話後，科技股下跌至盤中低點。科技股 ETF 收低 0.5%。

利率走高亦壓低了股市。美國 10 年期債券殖利率突破 3.1%，為自 2011 年以來首度穾破該水準，2 年期債券殖利率亦守於十年高點。

投資人擔憂，通貨膨脹上升可能促使聯準會 (Fed) 加速緊縮貨幣政策，因而賣出債券，使得殖利率走高。

分析師說，股市多空拉鋸。利多包括經濟數據良好，獲利強勁及減稅。利空包括國際政局，利率上升及與中國的貿易談判。