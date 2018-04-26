大熊市來了？技術分析師：美股本周止穩 下周起一直跌到8月

美股近期表現疲軟，《McClellan 市場報告》發行人 Tom McClellan 發布報告，表示他預期中的「大熊市」已經於周二開啟，市場可能會一路持久而痛苦的下挫，直到 8 月下旬。

據《Market Watch》報導，McClellan 指出，他從 2 月 28 日開始，就對美股轉為長期看空。不過以市場時機信號來看，本周股市跌勢將稍暫停，並在周五出現暫時的頭部。

不過他也指出，在周二道瓊大跌 425 點之後，他設計的「價格震盪指標 (price oscillator)」轉跌，熊市確立，他對短線及中線都轉為看空。

McClellan 說，他一直在等 4 月下旬的重挫，當這真的出現後，未來預計是持久而痛苦的下降趨勢，直到 8 月下旬。

McClellan 使用的價格震盪指標已為負數

McClellan 使用的價格震盪指標，主要是運用指數移動均線收盤價的技術指標，如今已經處於負值。他說，當指標來到負值，說明接下來的收盤價還會更低。

市場上多數人使用 20% 的跌幅來定義熊市，但他不認同這種定義方式，表示當前股市已處在熊市。

McClellan 指出，其他市場的走勢，也暗示股市可能走跌。10 年期美債殖利率 4 年來首度突破 3%，「聰明錢」押注較低的通膨預期，這可能是經濟放緩或是拋售高風險股票資產所帶來的結果。

另一方面，高收益債表現不佳，是流動性緊縮的信號，如此也對股市帶來壓力。

McClellan 看到的另一個問題，在於非必需消費類股 的表現，較必需消費類好得太多。他表示，牛市時「非必需性消費」表現較好很常見，但現在的情況似乎過度，說明消費者的熱情太過。