〈財報〉數據中心需求提升 無晶圓廠Mellanox拉高財測

以色列無晶圓廠半導體公司 Mellanox (MLNX-US) 週四 (17 日) 公布財報，並預期整體產品線相當良好，宣布提升營收預期，Mellanox 股價收盤上漲 2.53% 來到每股 87.05 美元。

Mellanox 股價日線趨勢圖

據財報資料顯示，Mellanox 預計第 2 季度銷售額將年增 25% 至 2.65 億美元，高於之前預測的 2.6 億美元。在整年度營收預測中，也將從年增率提升 23% 至 10.6 億美元，同時，毛利也從原來的 21.5% 成長至 23.5%。

Mellanox 執行長 Eyal Waldman 宣佈，「我們在包括 InfiniBand 和以太網路在內的所有產品線上繼續保持強勁勢頭，隨著 2018 年及以後採用 25 gbs 的網路界面卡，我們將進一步成長」。

Mellanox 的主要產品為 Infiniband high speed I/O 晶片，最主要應用於叢集系統 (Server clustering)，並且也是企業存儲系統的高性能端到端智能互連解決方案供應商。Mellanox 表示，公司產品通過提供高吞吐量和低延遲來提高數據中心效率，為應用程式提供更快的聯結。

Mellanox 2017 年微控制器 (Microcontroller Unit，MCU) 銷售額增長 12%，是 10 年復合增長率 2.7% 的 4 倍以上。

摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US) 投資銀行週四 (17 日) 在給客戶的一份報告中表示，去年在微控制器市場佔有率的晶片廠商中，有坎入控制元件巨擘 Microchip (MCHP-US)、意法半導體 (STM-US) 和德州儀器 (TXN-US)。同時，恩智浦半導體 (NXPI-US) 連續第二年失去市場份額。

Microchip (MCHP-US) 近期併購了晶片供應商美高森 Microsemi (MSCC-US) 及 Atmel。