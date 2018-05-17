百達-KY首季每股盈餘1.13元 三箭齊發帶動今年業績逐季增

百達 - KY(2236) 下午應交易所之邀舉行業績說明會，財務長許書祥指出，今年沖壓機台客戶訂單持續湧入，且下半年一汽大眾集團 SUV 新車陸續發表下，百達透過 MQB 平台的滲透率提升帶動銷量，今年營收與獲利將逐季成長，法人估，百達今年營收成長 20%，每股盈餘 5-6 元。百達第一季度合併營收 5.92 億元，毛利率 29%，稅後淨利 0.47 億元，每股稅後盈餘 1.13 元，優於去年同期及上季的 1.04 元及 0.9 元。以產品來看，汽車占營收比重為 85%，機車為 3%，設備及其他則為 12%。



百達首要客戶佛吉亞集團首席執行官柯瑞達 (Patrick Koller) 表示，佛吉亞第一季度實現強勁銷售增長 9.3%，預期第二季度將有兩位數成長，其中歐洲市場增長 9.1%，亞洲市場增長 15.2%，佛吉亞主要成長來源即是 MQB 平台，在零件模組化、共用化之趨勢，大眾集團在 2018 年到 2020 年間將有十款 SUV 車型持續推出，以中國成長最快速的 SUV 車型，大眾集團布局高中低價的各區塊市場需求，將補足先前缺乏 SUV 車型的產品線。



許書祥指出，以特有設計肘桿運動原理的沖壓機台，在今年陸續接獲台灣數間上市公司設備訂單，可見設計理念已獲得信任，並有韓國均熱片及蘋果供應鏈廠商的訂單湧入，已使百達前三季產能出現緊張的情況，相較去年整年度 7 台設備出貨，今年在手訂單預計第三季交貨完畢已達 20 台，第一季交貨 5 台，金額約 6400 萬元，第二季及第三季為交貨高峰期，估計單季營收貢獻 1.2-1.3 億元，預期將是帶動今年業績成長動能。



在占 85% 營業額的汽車零部件透過 MQB 滲透率成長，且沖壓設備的訂單翻倍下，百達亦持續開發醫療器械領域，許書祥指出，醫療手術器械滅菌盒已接獲台灣財團法人醫院訂單，也將陸續規畫全院採購事宜，在中國方面也正與最大器械通路商評估整體醫院器械滅菌環境升級，醫療器械將會是百達未來的發展重點新趨勢。



百達去年每股盈餘 3.45 元，日前董事會也決議配發股利 1.5 元，現金及股票股利各半。



百達已經成功申請 20 多項的產品專利，有助於取得高新技術稅務優惠，使所得稅費用率由 25% 降低 15%，法人估，百達今年每股盈餘站穩 5 元，若能成功取得優惠稅率，則全年有機會上看 6 元。

