百達-KY雙引擎帶動3月營收創高 估今年業績逐季成長

百達 - KY(2236) 表示，今年沖壓機台客戶訂單持續湧入，3 月營收創新高後，未來還有再創新高的機會，且有大眾集團 SUV 新車陸續發表下，百達透過 MQB 平台的滲透率提升帶動銷量，雙引擎使今年業績逐季成長。百達 - KY 自結 3 月營收 2.31 億元，較去年同期 1.91 億元增長 20.54%，創單月新高，月增 28%；累計第一季營收 5.92 億元，年增 13.01%。



今年 4 月 3 日到 7 日在韓國 SIMTOS 設備展，百達以卓越的沖壓製程推動韓國市場開發，加上今年台灣連接器廠對沖床設備需求與對百達設備認同，帶動今年業績持續成長。



百達 - KY 受惠於 MQB 平台零件模組化、共用化之趨勢，在未來 3 年的 SUV 車型持續推出，以大眾在中國市場的保值率及養車成本皆較其他車企為低，預期 10 款 SUV 新品將成為未來 3 年主成長動能，將比中國自主品牌更勝優勢。且今年已經成功申請 20 多項的產品專利，有助於取得高新技術稅務優惠，使所得稅費用率降低。



佔 80% 營業額的汽車零部件部分，則透過 MQB 滲透率成長，且沖壓設備的訂單翻倍下，百達 - KY 亦持續開發醫療器械領域，目前醫療手術器械滅菌盒在 2 月中國醫療參展後，已獲得中國腫瘤醫院的採購計畫，且台灣教學級醫院已測試完畢下採購訂單，醫療器械將會是百達 - KY 未來的發展重點新趨勢。



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