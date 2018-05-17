〈油價再攻高〉塑化族群直接受惠 台塑三寶股價創7年高

國際原油價格近來持續狂飆，布蘭特原油續創 3 年半來新高，塑化類股直接受惠原油上揚，產品報價將續調漲，帶動台塑四寶今 (17) 日逆勢衝高，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 股價更直奔 7 年新高。

受到美國將對伊朗實施經濟制裁影響，國際原油價格近來持續狂飆，漲破每桶 79 美元，續創 3 年半新高，而在油價上漲帶動下，塑化族群產品報價可望隨之調漲，有利推進營運動能，也讓台塑四寶股價攀高，包括台塑、台化、南亞今日股價均創 7 年新高，台塑化 (6505-TW) 雖未創近年高，股價也大漲逾 3% 慶賀。

從基本面來看，展望第 2 季，適逢石化產品需求旺季，台塑開工率將從第 1 季的 90% 提高至 92%，加上亞洲 11 家輕油裂解廠進入密集歲修期，共影響乙烯供應量 79 萬噸，使乙烯與丙烯供應吃緊、價格維持高檔，油價創高也有助支撐石化產品價格，在產品價量雙雙提升下，台塑第 2 季營運表現將優於首季。

南亞認為，第 2 季工作天數雖恢復正常，但部分化工產品停車，預估第 2 季營收將與首季持平或稍增。從不同產品別來看，電子材料部分營收將與第 1 季持平；聚酯產品部分，整體第 2 季會較第 1 季成長；塑膠加工品第 2 季也進入需求旺季。

台化則是力拚第 2 季營收與第 1 季相當，雖然目前市場購買信心回復，但不如過年前幾近瘋狂程度，僅回到正常水平，因此台化對今年與第 2 季展望審慎樂觀。

台塑化第 2 季煉油產能利用率 95%，烯烴事業部分，雖 6 月有烯烴廠進入定檢，但 5 月維持全能運轉，產能利用率 95%，兩者產能利用率均優於第 1 季，可望帶動營收成長。