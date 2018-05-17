中石化分紅新台幣2880億 配息率118% 創上市來新高

中國石化 (0386-HK)(600028-CN) 宣佈 2017 年預計分紅人民幣 605.5 億元 (約新台幣 2880 億元)，配息率達 118%。公司現金分紅和配息率均創下上市以來新高。

《證券日報》報導，中國石化董事長戴厚良日前在股東會上表示，公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年淨利潤的 30%，近 4 年公司配息率均超過 50%。自 2001 年上市以來，中石化累計分紅人民幣 3076 億元 (約新台幣 1.4 兆元)。

公司內部人士表示，去年中國石化股價表現良好，除了與公司業績相關外，也與較高的分紅水平有關。隨著國際油價的回升，今年第 1 季，公司勘探和開發領域經營虧損人民幣 3.1 億元，較去年同期大幅減少人民幣 54.4 億元。

Wind 資訊數據顯示，自 2001 年上市以來，中石化一直保持高分紅比例，分紅率達 33%。截至 2017 年年底，公司近 10 年累計分紅人民幣 2091 億元 (含稅)，分紅率為 38.6%。近 10 年合計現金分紅每股人民幣 2.44 元。

在股東大會上，針對機構投資者對公司上游業務虧損質疑，中石化高級副總裁焦方正表示，未來將夯實上游業務可持續發展的資源基礎，進一步降低盈虧平衡點。布局全產業鏈發展，拓展高端和終端消費市場。

金聯創分析師奚佳蕊表示，今年國際油價受全球原油供應狀況、地緣政治及美國政策影響。尤其是進入第 2 季以來，美國針對中國、俄羅斯及中東等多地採取頻繁的經濟、能源、核武等方面的制裁，才是影響油價走勢的主因。第 3 季又是全球原油市場的消費旺季，配合地緣政治的刺激，原油價格的高位運行趨勢已不可改變

川財證券分析師楊歐雯直接指出，如果今年全年油價均值維持每桶 70 美元，中國石化上游業務有望扭虧為盈，增加勘探及開發板塊營業利潤約人民幣 450 億元。去年，公司勘探及開發板塊經營虧損為人民幣 459 億元，較上年虧損擴大 93 億元。

中國石化 A 股昨 (16) 日股價下滑 0.84%，收在人民幣 7.1 元，今 (17) 日截至下午 2:15 報人民幣 7.12 元，或 + 0.28%；H 股今日截至 14:13，報港幣 8.07 元， 或 + 0.248%。

