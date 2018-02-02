全球最大煉油商中國石化看2018年油市

綜合中國新聞網、中國證券網報導，中國第一部石油藍皮書於昨 (1) 日首度發布，該藍皮書是中國石化經濟技術研究院、中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所和聯合石化專家就能源市場、油價貿易、探勘開發以及煉化產業的主要觀點，《石油藍皮書：中國石油產業發展報告（2018）》預計，2018 年布蘭特油價會在 50~70 美元 / 桶之間波動。

藍皮書指出，2017 年是本輪油價下跌以來，全球石油市場真正開啟再平衡的第一年，石油庫存開始下降，但仍未達到過去五年均值。2018 年，全球石油市場總體緊平衡，與此同時，地緣政治動蕩局勢加劇，宏觀經濟面臨的不確定性增強，使得石油市場形勢更加複雜化，初步預計 2018 年布蘭特油價多數時間在 50-70 美元 / 桶之間波動。

該藍皮書表示，美國頁岩油勘探活動 2018 年繼續增加，美國原油產量有望突破 1000 萬桶 / 日，中東和拉美成為常規油氣產量增長的重要地區。中國石油資源豐富，總量規模大，勘探開發利用程度總體較低，未來潛力較大，而且亟須加強勘探，增加接續可採儲量。

隨著國際石油市場再平衡和中國經濟穩中向好，石油上游行業有望在較長時間內保持穩定發展。主要措施是加強油氣資源地質調查評價、加快推進油氣資源管理體制改革、加強關鍵技術與重大裝備創新、完善油氣資源勘探開發支持政策，力爭在中長期內，中國石油產量穩定在 2 億噸左右。

2017 年，中國原油進口量達到 843 萬桶 / 日，比上年增長 10%，首次超越美國 791 萬桶 / 日的進口量，引領全球石油貿易加速東移。隨著中東原油出口資源繼續收緊，中國從中東的原油進口比重繼續下降，美國將成為中國原油進口的重要增長來源，中國進口美國原油數量有望突破千萬噸大關。

俄羅斯原油東向至中國的原油出口量將進一步增加，仍將是中國最大原油進口來源國。中國從巴西的原油進口量將進一步增加。中國石化作為全球最大煉油商，旗下中國國際石油化工聯合有限責任公司作為全球最大的石油貿易商，在全球石油市場的影響力和話語權不斷增強。

藍皮書認為，2017 年世界成品油需求較快增長，2018 年有望繼續保持較高增速。2018 年，中國成品油市場化改革將繼續前行，預計今年中國成品油需求年增增加 3% 左右，從供應主體來看，多元競爭格局已經形成。

中長期來看，中國的成品油市場需求增長速度將逐步放緩。其中，「十三五」期間柴油消費進入回落前的平台期，汽油消費在 2025-2030 年達峰，煤油需求峰值將再延緩 10 年左右。

全球煉油業的變革

此外，該藍皮書還提到，全球煉油業正在經歷深刻變革，中國煉油工業進入轉型升級階段和新一輪景氣周期，煉油毛利持續改善，主要煉油中心呈現差異化發展態勢。其中，亞太和中東地區煉油能力快速提升，北美煉能穩中有升，歐洲、中南美、非洲等地區煉能停滯不前。

化工方面，2016-2018 年石化業投資穩固回升，需求明顯提升。當前，中國煉油工業產能位居全球第二，未來產業結構調整及市場化改革將成為煉油行業轉型升級的重要內容，成品油行業監管將繼續深入推進。2017 年中國原油一次加工能力超過 8 億噸 / 年，同比增長 3.9%，占全球能力的 17%。

隨著市場環境的變化，中國煉油工業正在進入轉型升級階段。一是煉化企業基地化、園區化、一體化趨勢明顯。二是加快淘汰落後裝置，產業集中度不斷提升。三是煉油企業將加快結構調整，提高競爭力。四是煉廠生產工藝需要面對清潔化、低碳化的挑戰。

能源發展的三個階段

根據藍皮書，至 2050 年能源發展或將經歷三個階段。基於國家能源革命戰略和國內外經濟社會發展形勢判斷，可以將當前至 2050 年的能源發展劃分為結構優化期、結構過渡期、體系定型期三個階段。

其中，2020 年以前為結構優化期，能源消費總量將控制在 50 億噸標準煤左右，非化石能源占一次能源消費總量的比重達到 15% 左右。

2021-2030 年為結構過渡期，能源消費總量將控制在 60 億噸標準煤以內，天然氣將迎來快速發展機遇，到 2020 年占一次能源消費比重達 15%，非化石能源占一次能源消費比重達 20%。

2031-2050 年為體系定型期，能源消費總量穩定在 60 億噸標準煤左右，清潔低碳、安全高效的能源體系基本形成。