美股漲幅小 選股關鍵時代！小摩列2021年30檔精選

又一家美國大型投行態度轉謹慎。摩根士丹利警告，延續多年的「簡單」市場環境正進入尾聲，美股潛在收益可能已經到金融危機前以降最低水準。

摩根士丹利預期，「股市以指數水準，只會斷斷續續在範圍間波動」，認為投資者處於「選股非常關鍵」的環境。

在此背景下，摩根士丹利列出「2021 年 30 檔精選股名單」，這是該投行建議持有 3 年的股票清單，分析師表示，「基於可持續性和商業模式的品質，這些股是我們長期選股最佳選擇。」

分析師週三 (16 日) 報告指出，這清單的主要標準是「競爭優勢的可持續性、商業模式、定價力量、成本效益和成長，而不是只看哪些股遭市場低估。」他們特別關注「淨營業資產收益、管理者對資本結構的態度，以及股東報酬清晰度和一致性。」此外，所謂的 ESG 投資也納入考量。（即環境、社會和公司治理的投資原則）

這 30 檔股票當然有市場耳熟能詳的企業，包括亞馬遜 (Amazon.com Inc)(AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、摩根大通 (JPMorgan Chase & Co)(JPM-US)、信用卡發行公司 Visa (V-US) 和迪士尼 (Walt Disney)(DIS-US)。

亞馬遜

摩根士丹利指出，亞馬遜受惠於數個「新興高市場營收來源」，即其廣告、訂閱和網站服務 (雲端運算) 部門。這些應「讓亞馬遜有不斷成長的毛利率池，可以比以往更積極的投資，且獲利表現仍然優於預期。亞馬遜在大型科技和零售巨頭中有其獨特地位，因為他們有強勁的品牌辨識度、顧客忠誠度（Prime 會員不斷增加），以及不斷成長營收基礎以及廣泛的護城河。」

Alphabet

摩根士丹利指出，該公司的搜尋部門成長強勁，尤其是在行動設備上，形容該公司是「任何地方最有戰略價值的資產之一」，且桌上型搜尋也在成長，「這解釋了該公司多麼重視使用者體驗和更好的廣告服務、目標性和創意性推動了盈利。」

摩根大通

這是摩根士丹利挑為美國銀行的「首選」，他們認為，摩根大通「往新市場推進，有機會提高市占、有效率的改善，且受惠於管制放鬆，讓我們持長期正面觀點。」

Visa

摩根士丹利表示，Visa 擁有「我們見過最棒的商業模式之一」，稱其是「消費趨勢主要受益者，並且正從現金／支票的支付方式向電子支付方式進行長期轉變。」

今年迄今，上述 4 家企業的股票表現均優於廣泛市場。以幅度排序為：亞馬遜漲幅超過 30%、Visa 約 15%、摩根大通 6%，以及 Alphabet 3.3%。S&P 500 指數則僅上升 1.8%。

然而，迪士尼卻沒有跟上漲潮，今年迄今股價下跌 2.4%。摩根士丹利表示，「我們仍相信迪士尼獨特的品牌和規模，在 Fox 資產加持下，有機會進一步強化，可以在互聯網電視消費的下一階段成為贏家。」

30 檔股票清單名單如下：