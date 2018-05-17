紅得發紫 華爾街吹捧這隻晶片股還能再漲50%！

晶片股一直是美股市場上的大熱門，有幾隻股票一直受到投資者的大力追捧。5 月 17 日周三，就有這麼一隻明星級晶片股被華爾街捧上了天。

RBC Capital Markets 分析師 Amit Daryanani 將美光科技價格目標上調至 80 美元，這一價格比周二收盤價高出 48%。他還在研報中指出，美光科技擁有多元化的客戶基礎，在晶片市場低迷時期，也能安然度過危機。

分析師報告流出後，美光科技周三早盤跳漲 3.4%，收盤時漲幅達到 4.61%，報 56.50 美元。今年迄今，美光科技已經上漲近 35%。

Daryanani 認為，

我們認為美光科技牛氣沖天，是因為我們堅信，美股未來的周期將會更溫和，波動性也將下降。美光科技為投資者提供了獨一無二的渠道，能在我們認為有吸引力的估值上獲取動態隨機存取儲存器（DRAM）市場和 NAND 閃存市場敞口。

RBC 還注意到，儲存器製造商的數量已從 1995 年時的 15 家下降到 3 家。分析師認為，市場整合帶來了更合理的定價環境，美光科技、三星和 SK 海力士公司都不希望改變「金髮女孩經濟」的現狀。

除了 RBC 之外，高盛此前也對美光科技十分看好。在今年年初，高盛曾將標普 500 指數的成分股公司按照它們 2018 年的銷售額預期進行了排名，列出了 14 隻將在今年實現最大銷售額增長的股票。美光科技位列第八。

3 月，野村分析師 Romit Shah 也曾將該股未來 12 個月的目標價上調至 100 美元，也就是認為該股還有 68% 的上漲空間。

不過在那之後，美光科技發布的財報卻令市場失望。但美光科技首席執行官 Sanjay Mehrotra 還表示，公司對市場維持供不應求狀態仍有信心。