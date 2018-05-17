美股盤中─獲利佳 Macy's 股價上漲 帶動大盤走高

美國股市週三中場小幅上揚，零售商 Macy's 第一季獲利強勁，股價上漲，提供了大盤支撑。

台北時間 00:17

道瓊工業平均指數上漲 49.15 點或 0.20% 至 24755.56。

Nasdaq 指數上漲 47.66 點或 0.65% 至 7399.29。

S&P 500 指數上漲 11.35 點或 0.42% 至 2722.88。

因第一季財報較預期強勁，Macy's 股價上漲 10%。該公司第一季同店銷售上升 4.2%，預估為上升 1.4%。

Macy's 執行長 Gennette 週三發布聲明說，該公司預期消費者支出持續健康，因而調高會計年度全年的獲利與營收預估。

看來主要指數有意自昨日的跌勢中反彈。週二，S&P 500 與 Nasdaq 分別下跌 0.7% 與 0.8%，道瓊則結束了連續八天的漲勢。

股市週二下跌的因素，在於利率上升。美國 10 年期債券殖利率週二觸及 3.095%，創 2011 年以來高點。2 年期債券殖利率亦接近十年高點。

分析師說，殖利率上升，加上美元上漲，使得股市回檔整理。過去二週，美國股市已上漲近 6%。

本月以來，美國股市大幅上漲。本月至週二收盤為止，S&P 500 與道瓊上漲逾 2%，Nasdaq 漲幅達 4%。

分析師說，美國股市未來仍傾向持平至走高，但因通貨膨脹壓力上升，走勢可能震盪。