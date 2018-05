美銀美林調查：華爾街仍盼股市反彈 做多FAANG依然最擁擠

今年的「Sell in May and go away」,有些不太一樣。比如說,如果五月以來就急於賣光資產,原油市場肯定已經讓你捶胸頓足。

美股的表現也不錯。中美貿易的緊張有所緩解,本月標普 500 指數持續上漲,直到昨日朝鮮半島局勢又生變數,才出現了相對明顯的下跌。

但是拋售的壓力還是在的:「同步復甦」的故事講完了,第一季,日本 GDP 重現下跌,德國 GDP 下修程度超出市場預期,歐元區經濟也僅有微幅增長。美國雖然還是維持了 2.3% 的年化季環比增長,但增幅遠不及上年第四季的 2.9%。

在美元上漲和利率上升的壓力下,新興市場的融資壓力也不斷增加。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 最新的調查顯示,5 月,認為全球經濟在未來 12 個月裡能繼續走強的投資者,只比悲觀的投資者多了 1%。

但投資者又不甘心現在就離場,他們一邊禱告着央行們不要過早收緊貨幣政策,作出「錯誤決策」,另一邊在盡情享受末日來臨前的狂歡——在大家看來,末日還有一年之遙。

展望未來,在美銀美林對投資者的調查中,認為下一次經濟衰退會在 2019 年下半年發生的投資者比重最大,其次是 2020 年上半年。84% 的投資者都認為未來兩年會有一場衰退降臨。

當然,投資者看見的當然不僅是衰退的風險,還有衰退來臨前最後的一點好日子。

某種程度上,這也可以用來解釋五月以來的美股上漲。美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 認為,從他們的調查結果來看,儘管大家開始持有現金,對經濟的同步增長也不報希望,但前期的超跌可能已經擠掉了一些泡沫,給股市帶來了短期的上升空間。

令人吃驚的是,只有 19% 的投資者認為,今年 1 月底標普的高點,就是這一輪牛市的峰值。有 76% 的受調查投資者認為,股市未來還有上漲的空間。

另外,美銀美林的調查還顯示,投資者對企業利潤的預期也已經攀至頂峰過,認為未來 12 個月內,營業利潤率將會下降。對利潤增長的預期已經跌至 2016 年 5 月以來的低位。

所以,儘管大多數的美股公司都交出了超出華爾街預期的一季報,但他們的股價卻沒有應聲上漲——在投資者看來,雖然他們今天還有超出預期的利潤,但利潤繼續上升的空間已經不多,大環境也變了。

在「經濟衰退即至 + 股市還能翻身」的預期下,投資者最喜歡的還是高增長高分紅高槓桿的成長股。直到今天,美股市場最擁擠的交易,還是做多科技股——美國的 FAANG 和中國的 BAT。

做多 FAANG+BAT 的策略,已經連續四個月排在美銀美林這項調查的第一位。

做多 FAANG 當然是有風險的,和以往一樣,如果情況生變拋售出現,唯一的救世主還是——手握流動性的央行。

如果在美股一瀉千里時,鮑威爾鐵了心要推進貨幣政策常態化,投資者會更加恐慌。所以,投資者最擔心的風險,還是歐美央行的貨幣政策。

中美已經就貿易問題開始談判,對貿易戰的擔憂可以暫時減弱一些,但仍然排在擔憂行列的第二位。