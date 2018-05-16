【港股解碼】一季報“露怯”，ZIONCOM股價暴動上演“腰斬”戲碼

5月15日下午，今年1月18日剛剛登陸港股創業板上市的網路產品製造商ZIONCOM（08287-HK）股價突現暴動，上演了一出驚心動魄的“腰斬”戲碼。

午後兩點左右，於盤中的ZIONCOM像是突然被引爆了“燃點”成交激增，股價先是沖高至1.23元（港元，下同），刷新上市後股價最高紀錄，較上市價0.43元高出1.86倍、較上一交易日（5月14日）收市價1.09元上漲12.84%；但戲劇性的是，ZIONCOM股價在攀上1.23元頂點後隨即掉頭向下，一路下跌超過50%，最低見0.47元，以“腰斬”之勢較上日收市價跌去56.88%，堪堪守住招股價。

（ZIONCOM 5月15日股價走勢圖，來源：港交所）

不得不說ZIONCOM昨日這如坐上過山車般的股價表現看得人是一愣一愣的：異動來得太快就像龍捲風啊！那麼究竟是什麼原因導致了ZIONCOM此次的股價大動亂呢？

上市四月，一季報業績“露怯”

先介紹一下這只上市僅有4個月的次新股。作為一家網路產品製造商，ZIONCOM專注於無線網路產品設計及開發，主營產品為路由器；同時，ZIONCOM也製造及出售有線及無線網路產品，如以太網交換機、局域網網卡、Wi-Fi模組及接入端口以及非網路產品（例如移動電源及USB集線器），並擁有自有品牌“TOTOLINK”。

從官方資訊來看，ZIONCOM最近沒有顯露特殊舉動，引致股價大崩盤“嫌疑”最大的便是上周五晚公佈的2018年3月31日止首季度業績公告了。一季度財報顯示，期內ZIONCOM實現收入1.55億元，同比增長27.1%；毛利率14.56%，同比下跌1.39個百分點；而期內錄得公司擁有人應占溢利則為161.4萬元，按年同比大跌了27.69%，表現不妙。

從財報資料來看，2018年首季度ZIONCOM雖然收入保持了尚算穩健的增長，但同時也經受著銷售成本增加、銷售及分銷開支加大、行政及研發開支大增等壓力，伴隨毛利率的下壓，集團盈利能力明顯下滑：

業績表現不如意，股價上演“腰斬驚魂”

而從ZIONCOM過往幾年的業績表現來看，2015及2016年，公司整體盈利能力表現上升，當中毛利率及淨利潤維持平穩增速；但2017年全年雖然收入增長，毛利率卻下調，淨利潤更按年劇跌94.8%，從2016年1386.8萬元降至僅72萬元，盈利下滑幅度驚人！雖然當中有約800萬元一次性上市開支作用在內，但年度僅錄72萬元純利對上市後首披財報的ZIONCOM的來說就實在面上不大好看了。

不過筆者查詢ZIONCOM於3月27日公佈去年業績後的股價發現，雖然年績不好，但ZIONCOM於公佈業績次日（3月28日）股價也僅僅從0.4元跌至0.38元，全日跌幅僅為5%。而今次看來則頗有些不同意味，因上周五集團發佈一季報後，本週一（5月14日）ZIONCOM股價還漲了7.92%以1.09元報收。就連昨上半日ZIONCOM股價走勢也還相當平穩，誰都想不到在午後竟會有後手好戲上演，真是可歎。

在昨日下午經歷一番瘋狂暴動之後，截至收盤ZIONCOM股價最終報收0.53元，全日跌幅定格在51.4%。

（ZIONCOM股價近一月走勢圖，來源：港交所）

聯繫集團今年一季度交出的成績單，或許是自年報起積攢的不明朗因素一朝爆發了？如今新一期業績繼續顯現頹勢，又逢股價上演腰斬“驚魂”戲碼，只能說眼下的ZIONCOM想必是“壓力山大”了。但無論如何，ZIONCOM腳下的路才剛剛開始，且看它如何走出自己的風采吧。

作者：彭小留

港股解码，香港财华社王牌专栏，20年专注港股，金融名家齐聚，做最有深度的原创财经号。看完记得订阅、评论、点赞哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)