“入摩“後市場風格仍取決於基本面 海外資金不確定性風險需警惕

5月15日，MSCI成份股最終敲定，明晟公司公布一系列 MSCI指標的半年度審查結果，其中包括 MSCI 中國A股指數和 MSCI中國股票指數，2018年5月半年度指數新增和删除名單也隨之出爐，A股納入標的獲確認(6月1日正式執行)。

此消息一出，市場為之追捧，又見“重大利好，大牛市開始”的呼聲。

不過，MSCI去年就宣布了這件事情，前期給了比較充分的緩衝期，其實不少資金已經悄然地再進行配置，資金通過QFII和RQFII，滬深通已經悄然流入。今年4月11日，中國還宣布將滬股通及深股通每日額度分别調整為520億元人民幣，滬港通下的港股通及深港通下的港股通每日額度分别調整為420億元人民幣，即分别擴大4倍，這都是為6月正式納入MSCI吸引資金做好的準備-擴寬主要通道的流量。

其實，從規模上看這次MSCI調整成分股實際影響非常的有限，基本不受影響。納入MSCI指數對A股市場不決定長期趨勢，從之前任何EM經濟體納入MSCI的歷史來看，加入MSCI雖有短期的利好影響，卻無法決定趨勢，都必然回到基本面決定的長期趨勢之中。

星石投資分析認為，從最終敲定的234隻成分股來看，海外資金偏好大金融、大消費、大市值的股票，其中大消費主要是食品飲料和醫藥生物; 比較這次新增和剔除的標的，市值規模存在顯著差異，反應了海外資金對規模和流動性的偏好。短期外資流入對市場情緒有提振作用，中長期市場風格還是取決於國内經濟基本面;因此，海外不確定性帶來的風險擾動仍需保持警惕，從基本面出發，尋找估值與盈利匹配的優質個股，價值成長均衡配置為佳。

短期外資流入對市場情緒有提振作用，中長期市場風格還是取決於國内經濟基本面。外資對海外風險的擾動敏感度也更高，隨著A股市場對外開放的程度越來越高，A股市場與海外市場的聯動效應越發明顯。因此投資方面，海外不確定性帶來的風險擾動仍需保持警惕，不宜盲目追熱點，回歸基本面，尋找估值與盈利匹配的優質個股，價值成長均衡配置為佳。

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