創業板指午後拉升漲1.48% 啤酒、食品等大消費概念集體大漲

滬深兩市周二小幅高開，創業板指則接近平開，早盤題材概念有所活躍，疫苗、特斯拉等走強，不過隨後指數集體跳水，滬指翻綠。午後，總體市場人氣有所回暖，三大股指震蕩上升，創業板指漲逾1%收復5日均線。滬指收報3192.12點，漲0.57%，成交額1630億。深成指收報10747.99點，漲0.72%，成交額2151億。創業板收報1858.01點，漲1.48%，成交額756億。

從盤面上看，食品飲料加工、醫藥、啤酒、次新股、國産軟件、泛汽車居板塊漲幅榜前列，券商、藍寶石、黃金居板塊跌幅榜前列。

熱點板塊方面，受“粵港澳大灣區建設規劃即將出台”等消息影響，粵港澳大灣區概念股拉升，深天地A(000023-CN)、世榮兆業(002016-CN)等多股大漲。

早間錶現平平的啤酒概念板塊，午後強勢走高，珠江啤酒(002461-CN)大漲超6%，重慶啤酒(600132-CN)、青島啤酒(600600-CN)均大漲超4%。此前年初，啤酒行業已有多家企業提價，行業呈現漲價潮。隨著夏季與世界杯的臨近，啤酒消費旺季即將到來，銷量增長疊加利潤提升，啤酒行業再次受到資本市場重視。

經過短期調整之後，今日醫藥股再度走高，北陸藥業(300016-CN)、白雲山(600332-CN)等4股漲停，同仁堂(600085-CN)、魯抗醫藥(600789-CN)、老百姓(603883-CN)等個股紛紛走高漲超4%。

電力股發力午後發力，華能水電(600025-CN)漲停，嘉澤新能(601619-CN)、華銀電力(600744-CN)等有所錶現。

消息面上，MSCI公布了半年度指數調整情況，其中中國A股指數調整將按照兩步納入：第一步，234家中國A股將被獲納入，自由流通調整因子比例為2.5%，調整後市值分别佔MSCI中國指數和MSCI新興市場指數的1.26%和0.39%。第二步納入根據將會在8月份季度調整情況，屆時自由流通調整因子比例將提升至5%。本次半年度調整將在2018年5月31日生效。

近日，市場量能整體維持較低水平，始終未能進一步放大，存量資金博弈特徵明顯。分析人士預計，MSCI納入A股將會帶來千億資金入場。對此，中信證券指出，雖然MSCI帶來的增量資金對市場正向刺激會非常明顯，但市場走勢是多方博弈的結果，併非單一因素所能決定。其認為，資金方面呈現兩方面特徵，一方面是陸股通的大舉買入，另一方面是兩融餘額多日呈現下降趨勢。由此推斷，在北向資金布局MSCI行情的同時，兩融資金借機離場。因此，在選擇標的時須防範提前布局資金“大撤退”的可能性。

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