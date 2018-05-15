IPC首季財報亮點不多 本季訂單出籠＋匯率趨穩 營收獲利展攻勢

工業電腦 (IPC) 產業受到淡季與台幣升值、原料上漲等因素衝擊，首季財報亮點不多，不過，第二季訂單增溫，加上匯率環境轉佳，業者普遍偏多看待。首季財報出爐，IPC 業者單季賺逾 2 元的只有龍頭大廠樺漢 (6414)，但樺漢 EPS2.72 元也未如預期，研華(2395) 則以 1.95 元居次，振樺電 (8114) 為 1.87 元摘探花，成長強度並不高。



此外，表現疲弱的業者不在少數，凌華 (6166) 單季本業幾乎損平，EPS 僅 0.1 元創低，遜於市場預期；台灣兩大工業網安領導廠商瑞祺電 (6416)、立端(6245) 單季 EPS 分別為 1.21 元與 0.42 元，雙雙創低，未如預期；廣積 (8050) 則為 0.31 元，雖較前季的 0.23 元回升，但仍屬低檔格局，旗下廣錠 (6441) 單季 EPS0.14 元，新漢 (8234) 為 0.13 元，為衰退局面。



不過，在淡季中亦有業者表現相對亮麗。艾訊 (3088) 專案新單出貨，成功回補處分益網的業績缺口，單季 EPS 回升到 1.05 元，優於預期，融程電 (3416) 新單增溫，與研華策略聯盟效益正在發揮，首季 EPS 也回升到 0.6 元；事欣科 (4916) 受惠美國防大單與博弈景氣回升，加上工具機子公司恩德 (1528) 的高成長，單季 EPS0.52 元，也是近年單季高檔。



至於安勤 (3479) 表現平穩，單季 EPS0.67 元，優於同期的 0.41 元；泓格 (3577) 則以單季 0.67 元 EPS，較上季與同期皆有顯著增長；至於納入佳世達 (2352) 麾下的友通(2397)，因集團整併效益發揮，首季 EPS 來到 1.14 元，優於市場預期，也來到近年單季獲利高峰水準。



展望第二季，業者普遍認為，客戶釋單力道漸增，動能將優於首季，不論觸底者可望回升，首季亮麗的業者也可望持續繳出佳績，事欣科、友通等業者有機會連續第二個季度刷新歷史紀錄。因此，在季報公告之後，即便表現未如預期的業者，其股價也未出現重挫。