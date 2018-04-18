〈樺漢法說〉今年維持成長 4年後將變怪獸

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 召開法說會，董事長朱復銓表示，今年主軸在中國大陸布局，未來營收比重將明顯拉升，另外 S&T 今年營收也將持續成長，可望推升樺漢表現，至於日前公開收購的帆宣(6196-TW)，也將是樺漢的新起點，可以協助樺漢有更多智慧工廠的經驗，4 年後樺漢營運規模將大幅增加，可能會成為大怪獸。

朱復銓指出，樺漢將建基台灣，布局中國並放眼全球，今年本體營收將成長 3 成，轉投資的 S&T 今年表現也很好，去年 S&T 營收約 8.8 億歐元，今年可望維持成長達 10 億歐元，估可有 13-15% 的增幅，而今年成長主要動能來自高毛率產品，可有助整體營運，光是營收貢獻度，就可以有 100% 成長幅度，獲利貢獻更成長 150%。

朱復銓指出，樺漢上市 4 年來，營收、獲利都是大幅彈升，預期經過近年布局，4 年後營運將相當亮眼，可望成為大怪獸，公司也會跟著鴻海 (2317-TW) 集團腳步，進入八大生活領域，並集中在智能商業、彩票博弈、，包含工作、娛樂、安全、財產交易與雲端、教育社交等面向。

朱復銓強調，樺漢的智能化將著重幾個面向，包含水電氣能源相關，集中控制管理，並進而整合能源管理，結合 S&T 與 Kontron 公司，建立智能系統電錶，此產品毛利率很高，未來幾年都有 3 成以上成長，另外還有環境設備、物流與製造執行系統方面，也是樺漢著墨的部分。

中國市場部分，朱復銓說，一帶一路政策將帶起運輸、智慧城市與醫療相關機會，樺漢會將資源整合一起，加上鴻海旗下 FII 將在 A 股掛牌，未來將共同攜手發揮綜效。

為布局中國，樺漢已在中國設立總部，日前與昆山市政府達成協議，成立蘇州樺漢，目前已經開始營運，將作為中國行銷總部，作為物聯網的示範場域，另外也會將昆山基地智能化，讓外界知道樺漢不只是可以做機械加工，還可以提升品質，最後則是在中國設立研發基地，完成業務行銷、通路的布建，預期蘇州樺漢將是未來重要的成長引擎。