〈中橡法說〉電池事業轉盈 Q1純益年增6成 每股賺1.29元

碳黑大廠中橡 (2104-TW) 今 (15) 日召開法說並公布首季財報，合併營收創 14 季新高達 54.35 億元，毛利率、營益率、純益與每股稅後純益均為近 3 季高點，稅後純益 7.94 億元，季增 1.3 倍、年增超過 6 成，每股稅後純益 1.29 元。

中橡第 1 季合併營收 54.35 億元，季增 3.12%，年增 11.91%，毛利率 27.8%，季增 1.54 個百分點，年增 1.07 個百分點，營益率 20.36%，季增 4.83 個百分點，年增 1.76 個百分點；稅後純益 7.94 億元，季增 1.3 倍，年增 64.31%，每股稅後純益 1.29 元。

中橡今年第 1 季受惠碳黑利差擴大，優於上季與去年同期，且旗下鋰電池事業能元科技受惠持續看增，營運已由 2016 年的虧損 2.8 億元、縮小至去年虧損 800 萬元，今年首季則是成功轉盈，帶動中橡首季營運增溫，純益季增 1.3 倍，也較去年同期成長逾 6 成。

中橡總經理黃柏松表示，未來碳黑與鋰電池的業務佔比將持續提升，盼能維持碳黑業務毛利率雙位數成長。

展望第 2 季，黃柏松表示，今年整體營運審慎樂觀，近來全球油價溫和上漲，有助挹注營運動能，但獲利表現仍得視報價向下游客戶反應的程度。