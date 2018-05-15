〈中華電不延499〉未來再推新優惠留伏筆 林文智：市場是動態發展

中華電 (2412-TW) 行銷處副總林文智重申，499 吃到飽母親節方案今 (15) 日截止，申辦人數熱烈，目前最重要是盡全力讓申辦民眾盡可能可以辦好，至於未來會不會再推新優惠方案，他僅以「市場是動態的、密切留意市場變化」來回應；至於 NCC 擬開罰一事林文智則強調，將依法規配合辦理。

中華電為應付這波 499 吃到飽申辦人潮全力動員，今日是最後截止日，除了網路門市申請放寬回門市核證時間到月底之外，也調度人力支援各門市。

林文智面對詢問這一波的申辦人數時僅指出，非常熱烈，但相關業績數字上不是現在該關心的重點，重要的是盡全力讓申辦的民眾盡可能可以辦好。

NCC 昨要求中華電、台灣大、遠傳 3 家電信業者針對 499 吃到飽提出說明，預計明 (16) 日委員會議討論是否開罰，林文智指出，會遵守相關法規規定，配合辦理。

至於未來是否會推出其他的優惠方案銜接，林文智則說，市場是動態的，密切留意市場變化，隨時都會有適合的促銷專案。

電信三雄今日將同步截止 499 元吃到飽方案，但在網路門市部分，都採線上登記後，門市取件後辦的措施，中華電在線上申請後可在 5 月 31 日前回門市辦理取件。

遠傳 (4904-TW) 指出，今日午夜 12 時前透過網路門市完成申辦程序就算數，後續會直接由快遞進行收件跟寄送 SIM 卡的程序，且無論新申辦、攜碼以及符合續約資格者都適用；但仍有合約的消費者，因仍需要解約繳納專案補貼款的用戶，無法在網路數位門市登記，還是得親自前往門市辦理。