再狙擊港元？香港金局總裁陳德霖：難度大增！

面對港元近期觸及7.85港元弱方保證兌換水平，香港金融管理局總裁陳德霖強調，香港資金實力較1998年亞洲金融危機更雄厚，要狙擊港元難度大增。

陳德霖出席5月15日出席立法會財經事務委員會上，介紹香港金融穩定風險評估。香港擁有龐大貨幣基礎為資金流出提供緩衝，貨幣基礎達16,657億港元；外匯基金票據及債券亦達10,491億港元；即使港元受衝擊，再次出現雙邊操控狙擊，他表示對手動輒需要涉及金額將以千億計，難度提升。

雖然環球經濟目前基調良好，他指出仍面對各種風險，金融及資產市場波動會增大。觸發「兌換保證」為港元利息正常化提供條件，有利香港經濟及金融市場持續健康發展。他重申，「港元超低利率持續」的預期不切實際。大家借貸時要衡量各種因素，小心管理好利率及市場波動風險。現時市場樂觀情緒轉變，對通脹和貿易憂慮上升；股市的歷史低波幅時期完結。貨幣環境在收緊，美聯儲局縮減資產負債表，縮表規模上限由現時每月300億美元遞增至今年10月開始的500億美元。美聯儲加息可能較預期快，聯儲局3月會議中位數預測今年加息3次，但15位委員中，7位認為今年加息4次或更多。美國財赤增加可能推高美元利率。地緣政治風險仍高，美國退出伊朗核協議。美元可能轉強，新興經濟體資金流出，經濟受壓。

離岸人民幣業務方面，金管局介紹債券通運作良好，2018年一季日均交易額近30億元人民幣，會繼續優化運作安排和進行海外推廣。人民幣資金池維持平穩，近月在6000億元人民幣上下浮動。人民幣即時支付結算系統日均交易量維持逾9000億元人民幣 的高水平。滬深港通每日額度擴大，金管局亦與相關當局和業界商討流動性安排，確保A股納入MSCI的過程順利。

香港樓市保持暢旺，於4月樓市成交宗數達6000多宗，當中一手市場於成交量和成交金額分別佔30%和40%。樓價亦在持續上升。

金管局在促進智慧銀行方面，剛推出監管指引，讓銀行在個人貸款業務上更靈活應用金融科技。金融科技的最新發展，包括快速支付系統將於2018年9月推出，為不同支付方案訂定統一、共用的二維碼；分布式分類帳技術構建貿易融資平台開發工作正在進行，香港與新加坡共建的全球貿易連接網絡正在招標。

金管局又指出，終身年金計劃籌備工作，可望於2018年7月公佈認購詳情，暫定首批認購限額為100億港元。

文：周燕芬

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)