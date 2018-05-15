〈A股納MSCI〉估吸引200億美元資金流入 投資人可從三大產業著手

明晟 MSCI 今 (15) 日公布 2018 年 6 月和 9 月，MSCI 將分兩步將 234 家 A 股上市公司納入其新興市場指數，法人認為，將吸引海外法人增加參與 A 股市場，初估今年入摩所帶來的資金規模在 150 至 200 億美元左右，但市場也將被此雜訊主導。投資布局上，建議可留意消費、資訊科技及工業等產業。

富達中國內需消費基金經理人馬磊表示，隨著 A 股獲納入 MSCI 新興巿場指數，預計對中國長期結構性增長參與較深的類股有正面影響，並增加海外法人參與 A 股市場的意願，中長期來說，A 股市場將變得更加成熟，流動性也會增加，不過短期內市場也將被此雜訊所主導。

目前投資中國 A 股市場的仍以散戶為主，市場走勢短期市場訊息以及投資人心理因素所影響，不過隨著 A 股入摩和巿場進一步開放，預計將回歸到基本面，其中看好消費、資訊科技及工業等產業受到資金青睞。

馬磊指出，在消費及工業升級的推動下，消費、技術及工業板塊在未來 3 至 5 年有望實現持續而穩健的增長，較有機會成為法人的長期投資標的。

摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得則表示，根據中金公司預估，此次調整是歷年來對陸股影響最重大的一次，初估今年入摩所帶來的資金規模在 150 至 200 億美元左右，意味著每一階段調整實施都有約 75 至 100 億美元的流入。



應迦得分析，目前 A 股中外資占比不到 2%，但長線來看，隨著 A 股入摩，來自海外的全球資金，將更密切關注中國，更多亞洲及新興市場股票型基金也將跟著把 A 股納入投資標的，預估未來 5 到 10 年，外資持有 A 股比例可望進一步攀升至 10% 左右，並帶進人民幣 2 兆元的增量資金。

至於 A 股入摩，外界擔憂台股會遭到資金排擠，對此，證交所也強調，看好台股上市公司營收持續成長、台股殖利率在全球名列前茅，以及當沖降稅延長等 3 大優勢下，MSCI 季度調整結果，對台股應有正面助益。