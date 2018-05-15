〈A股納MSCI〉A股入摩名單敲定 近1年來外資狂加碼這50檔個股

MSCI (明晟公司) 15 日凌晨公布半年度指數調整結果，234 家中國 A 股將被納入，這次調整會在 6 月 1 日生效。外資則是在近期加大對 A 股的增持，以在正式「入摩」前可以提早卡位。

新納入 A 股名單 (來源：證券時報網)

據《每日經濟新聞》報導，外資對 A 股的增持，可由滬股通及港股通的流入速度即可觀察。截至 5 月 8 日，滬港通北上累計淨買入資金已達人民幣 2429.95 億元，深港通北上累計淨買入達人民幣 1936.55 億元，均創出歷史新高。

流入速度上，剛剛過去的 4 月份也詮釋著外資配置 A 股的急迫。以滬港通為例，今年 4 月份滬港通北上合計淨買入規模達人民幣 274.59 億元，成為自 2015 年 8 月該機制開通以來最大的淨買入月。

在股票選擇上，以交通、消費為代表的白馬股成為了外資進入的主要選擇。例如滬股通持倉中，佔流通 A 股比例最大的前五家股票分別為上海機場 (600009-CN)、顧家家居 (603816-CN)、宇通客車 (600066-CN)、恆瑞醫藥 (600276-CN) 和方正證券 (601901-CN)，佔流通 A 股比例從 32.21% 到 14.64% 不等。

(來源: 證券時報)

天元金融策略分析師梁浩榮向表示，對部分外資來說，除了最近的中美貿易摩擦之外，他們對中國股市的停牌機制、資金流動和日常限制有擔憂，特別是一些被動型的基金。對他們來說，會認為大公司會更為安全，影響其標的選擇。

個股配置方向，e 公司數據統計，約 85% 北上資金資金集中在市值排名前 100 個股上，電子、家電和醫藥生物以及食品飲料等龍頭股，成為近 1 年來增配標的，其中，海康威視 (002415-CN)、美的集團 (000333-CN)、恆瑞醫藥 (600276-CN)、長江電力 (600900-CN)、中國平安 (601318-CN )、五糧液 (000858-CN) 等獲增持金額超過人民幣 70 億元。

(來源: e 公司)

(來源: e 公司)

主要減持標的，則以東方雨虹 (002271-CN)、深圳燃氣 (601139-CN) 和口子窖 (603589-CN) 被減持金額居前。