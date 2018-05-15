高層大爆出走潮 馬斯克宣布扁平化公司結構

雖然電動車的全球採用情況越來越多，但產業先驅特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 卻面臨關鍵時刻，迫使執行長馬斯克 (Elon Musk) 週一 (14 日) 宣布將「徹底重組」整個公司。

根據《CNBC》獲得的特斯拉員備忘錄，馬斯克向員工表示，計畫讓公司結構「扁平化」，以利改善溝通並減少邁向成功路上「不重要」的動作。他強調特斯拉將持續快速招聘時薪和月薪雇員，以支撐 Model 3 加速生產以及未來產品的發展。

特斯拉拒絕回應此消息。

週一交易，特斯拉股價一路下滑，收跌 3% 至 291.97 美元。

特斯拉承受的壓力

ㄧ、特斯拉高階人才流失

在公司急需良好士氣以提振全體精神做到 Model 3 積極的產量目標之際，公司高階主管卻不斷離開。

過去 7 個月，特斯拉至少有 9 位高階管理人員離職，還有 1 位留職停薪。

名單如下：

1. 工程部資深副總、特斯拉高階車輛工程師 Doug Field （上週五宣布留職停薪）

2. 美國安檢調查的主要技術聯絡人、領域性能工程總監 Matthew Schwall

3. 會計長兼財務總監 Eric Branderiz

4. 財務司庫兼財務副總裁 Susan Repo

5. 自動駕駛和低電壓硬體部門副總 Jim Keller

6. 全球銷售、行銷、交付和服務部門總裁 Jon McNeill

7. 電池技術、電池品質和材料分析部門資深經理 Celina Mikolajczak

8. 電池工程部門資深總監 Jon Wagner

9. 全球財務服務部門副總兼特斯拉金融總裁 William Donnelly

10. 全球投資者關係部門副總 Jeff Evanson

二、監管審查

特斯拉正對應 4 起與其電動車相關的車禍事件之聯邦調查，目的是評估特斯拉的電池技術自動駕駛系統是否可能為車禍原因。

最近幾個月，特斯拉與監管單位的關係有些變化，4 月時，美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 本在一宗死亡車禍調查中「撤銷了」對特斯拉 Model X 自動駕駛系統的調查，但最近國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 又否認特斯拉先前聲明，特斯拉先前稱 NHTSA 認為其自動駕駛技術大幅降低車禍可能性，但該機構隨後稱其監管人員從來沒有真正測試過該系統的效能。

三、現金緊縮

特斯拉 2017 年結束時有 34 億美元現金與 94 億美元在外流通債務，這些債務將要到期，但特斯拉需要更多資金提高 Model 3 產量並展開新項目的工作，包括新版 Roadster、全新 Model Y 車款和 Semi 車款。

在第一季財報的法說會上，執行長馬斯克強調「除了一般信貸以外，特斯拉今年不需要增加股權或債務。」

但金融專欄作家 Jim Collins 近日指出，特斯拉正採取一些對有強勁財務企業來說不尋常的步驟，包括為特定債務和其 Fremont 工廠做擔保而建立特定目的實體。

此外，信評機構穆迪近日調降特斯拉的債信評等，認為該公司前景自穩定轉為負面，因為 Model 3 生產率「大幅不足」，且處於財務緊繃的狀態。

四、Model 3 生產工作

Model 3 仍未達到高產量高效能的生產。Model 3 是特斯拉首款針對大眾駕駛的電動車，多年來該公司的未來也都仰賴這款車的成功。

特斯拉原計畫第一季底之前，Model 3 每週產量達 2500 輛，但沒有真的做到。現在又稱第二季底之前可以到每週 5000 輛，而這目標是先前曾經誇口 2017 年就能做到的水準。

工廠的公安問題、工廠自動化系統完善化的問題以及與松下在內的供應商緊繃關係，這些讓 Model 3 生產工作變得難上加難。