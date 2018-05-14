摩根大通致力發展中國業務 申請逐步增持合資券商持股

北京當局 4 月實施新措施，承諾放寬金融服務業的外商持股限制，摩根大通公司週一 (14 日) 表示，已向中國證監會遞交申請，尋求建立一家持股比例為 51% 的全新證券公司，並在未來數年内監管允許的條件下，將持股比例增加到 100%。。

摩根大通在 2004 年時，與上海國際信托投資共同建立上投摩根基金管理公司 (China International Fund Management)，根據摩根大通的聲明，他們希望爭取更高比例的股份，摩根大通目前擁有 49% 的股份，監管人民幣 1900 億美元。

中國在 4 月承諾，允許國外公司擁有其證券、基金管理、期貨和保險合資企業高達 51％的股份。中國證監會透露，在新規定上路後，摩根大通、瑞士銀行集團和日本的野村控股皆提出控股合資券商的申請。

在上周訪問中國期間，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，希望中美貿易的緊張局勢加劇，不會破壞美國銀行業在世界第二大經濟體的擴張計劃。

Dimon 在聲明中指出：「我們在中國的投資是一項承諾，我們將把摩根大通的資源和能力帶到中國，我們將招聘人員、借貸給企業、支持市場發展，並通過慈善活動強化社會，這些發展對中國、美國和全球商業都很重要。」

中國證券投資基金業協會指出，截至 12 月底，中國 113 家基金管理公司 (包括 45 家中外合資企業) 總共監管了人民幣 11.6 兆 (約 1.8 兆美元)。