人民幣何時能趕上美元？摩根大通CEO的答案：最快20年

「人民幣最終比肩美元可能需要 20 年或者 30 年，」摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 如此表示。

Jamie Dimon 周二在北京接受彭博社採訪時表示，人民幣能比得上美元的地位有一個前提，就是中國還需要做很多金融改革措施，比如允許貨幣自由買賣，實現人民幣的真正可自由兌換。

去年 6 月 Jamie Dimon 在接受採訪時表示，有鑒於中國領導人在繼續推進金融與交易改革，他預計人民幣將在未來 5-10 年實現完全可兌換。

他今日還表示，中國 A 股部分股票今年納入 MSCI 全球股票指數是一件好事，「人民幣可兌換能夠讓境外投資者全面參與中國的股票市場。」

中國央行行長易綱在博鰲亞洲論壇開幕式上曾表示，金融業的對外開放和匯率形成機制的改革，和資本項目可兌換的改革進程要相互配合，共同推進。他上個月還表示，央行在過去的相當長一段時間內沒有進行過外匯干預，相信未來外匯市場會運行的更好。

摩根大通的野心：在中國建大樓，成立獨資企業

同時，62 歲的 Jamie Dimon 還表露出這家美國資產規模第一大銀行的野心：他預計摩根大通有一天會在中國擁有自己的高級商務樓，就像是他們在紐約總部的大樓一樣。

他重申，摩根大通依然希望能夠實現對中國地區經濟業務的 100% 控股，「51% 的控股權和完全擁有是不同的。」

就在他說這話的一周之前，中國證監會連夜發布《外商投資證券公司管理辦法》，進一步開放國內證券業邁出實質性步伐，允許外資「參股變控股」，允許其持股比例增至 51% 並申請變更控股權。

至於參與中國的基金和銀行業，目前仍受到一些限制。摩根大通曾與中國第一創業證券共同創建一家名為第一創業摩根大通證券有限責任公司的合資投行，但 2016 年底，摩根大通將其持有的股份悉數轉讓給第一創業，徹底退出。

當時有分析稱，摩根大通退出可能與合資公司成立七年來業績不如人意，業務牌照單一令發展受限，以及「水土不服」有關。

去年六月，Jamie Dimon 就曾表達了重新在中國尋求新的企業結構的計劃，當時他就憧憬在中國設立一家 100% 股權的獨資公司。

當被主持人問及有沒有可能中國在三年或者幾年之後允許外資在境內成立獨資公司，Jamie Dimon 回答「YES」，還稱他們正在處理這件事。

『新聞來源／華爾街見聞』