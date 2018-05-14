香港首季GDP年增4.7%超預期 7年來最大季度增幅

香港統計局公佈 2018 年第一季 GDP 年增 4.7%，是 2011 年第二季以來新高，亦是連續第六季高於過去 10 年平均每年 2.7% 的趨勢增長率，全年預測則維持在 3% 至 4%。

香港 GDP 年增 4.7%，勝市場預期的 3.4%，亦扭轉連續 3 季增長放緩的情況。香港政府表示，由於全球經濟維持普遍良好的勢頭，外部需求增長加快，同時勞工市場情況理想及營商氣氛正面，內部需求亦見增強，與去年第四季比較，實質生產總值在第一季顯著增長 2.2%，遠勝市場預期的 0.8%。

香港政府經濟顧問歐錫熊表示，鑒於週邊環境不明朗因素增加，如中美貿易摩擦升溫，或對貿易及投資氣氛帶來不利影響，故全年經濟增長預測維持在 3% 至 4%，與財政預算案公佈時一樣，政府會繼續密切留意週邊和本地形勢的發展。

至於全球和本地經濟向好，加上一些短期因素影響，基本消費物價通膨率 (CPI) 第一季上升至 2.4%。政府表示，若持續目前強勁的經濟狀況，可能會在今年內對通膨構成上行壓力，但全年合計的通膨率仍屬溫和，今年全年通膨率預測維持在 2.5% 不變。

訪港旅遊業方面，今年首季旅遊服務輸出轉強，並錄得 11.8% 實質增長，增幅遠高於上一季的 4%，反映訪港旅遊業強勁復甦。受惠於訪港旅遊業強勁復甦，環球金融市場活動活躍，服務輸出的按年實質增長亦加快至 7.5%，增幅高於上一季的 3.9% 及 2017 年全年的 3.2%。

內部需求第一季繼續增強。私人消費開支按年實質急增 8.6%，在就業及收入情況理想下，加上資產市場暢旺帶來的財富效應，為消費意欲提供有力支援。按季比較，第一季私人消費開支實質上升 3.1%。至於政府消費開支，第一季亦年增 3.9%。

至於近日的中美貿易摩擦，歐錫熊指，貿易摩擦較直接影響香港的轉口及離岸貿易行業。但他指，若美國落實就 1300 項中國入口商品加征關稅，估計價值 520 億元的轉口貿易貨品會受影響，占整體出口約 1.3%，相信對香港出口影響不大。

展望未來，《香港經濟日報》引述冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，隨著首季訪港的旅客數字持續上升，加上樓價屢創新高，以及內部需求首季持續增強，在全民就業的情況下，零售市道暢旺，相信今年 GDP 增長將超過政府預測的 4%。

正訪問四川的特首林鄭月娥表示，香港首季 GDP 按年增長 4.7%，反映經濟情況理想，令人感到興奮，希望良好勢頭繼續。

她指出，週邊情況不斷變化，香港作為對外型經濟體，亦會受週邊影響。但她認為，現時香港政府財政充裕，所以在福利，醫療及教育上，都投入了大量資源，認為必須要讓市民共同分享經濟發展的成果。