騰訊午盤大漲2.38% 股價重返港幣400元大關

新浪財經報導，騰訊控股 (0700-HK) 股價不斷上漲，今 (10) 日高開高走，股價重新站上港幣 400 元大關，截至中午，騰訊股價報港幣 404 元或 + 2.38%。

騰訊股價

根據聯交所資料顯示，摩根大通於上週五 (4 日) 增持騰訊 2434 萬股，每股作價港幣 384.489 元，總值超港幣 90 億元，持股量增至 5.19%。

騰訊系企業再迎上市潮。路透旗下 IFR 引述消息指出，騰訊音樂就上市計畫已安排 5 間投行，包括美銀美林，高盛，摩根士丹利，擬集資 30 億至 40 億美元 (約港幣 234 億至 312 億元)，尋求 250 億美元 (約港幣 1950 億元) 估值。

遊戲直播平台虎牙直播 (UYA-US) 獲紐交所批准上市，擬發行 1500 萬股美國預托股份 (ADR)，招股價介乎 10 至 12 美元，最高集資額為 1.8 億美元若最終以上限定價，虎牙。市值料接近 30 億美元。

人民日報 9 日刊文評論「騰訊沒有夢想？創新就有希望！」，指企業往往是最敏感的溫度計，透過企業的變化看到時代變遷，能從歷史的潮流中窺見企業的未來。今天，無論是實現高品質發展、建設現代經濟體系的目標和願景，還是世界範圍內逆全球化思潮泛起、貿易保護主義抬頭的大環境，都在提醒中國企業家：沒有點新的行動和想法，最終難免淪為下一本《大敗局》的素材。

對此，騰訊主席馬化騰回應說「我的理想都是如何做出最好的產品，而不是賺多少錢」