【港股解碼】微博的前路：是墮入懸崖?還是越崖高飛?

說起八卦新聞、熱搜話題，人們第一反應自然去微博熱搜榜中尋覓有價值的消息？然而隨著類似微信、新浪等社會化媒體平台，類似抖音、快手等短視頻以及社會化信息網絡大環境的發展，信息流量不斷分流進入各個媒體、信息、社交平台，如今的微博發展得如何呢？

一季度業績較為亮眼，股價竟跳水下跌？ ！

2018年5月9日，微博公佈了截止3月31日的2018年第一季度財報。第一季度微博的營收及淨利表現如何呢？根據財報顯示，本季度微博淨利潤為9910萬美元，相比去年同季度同比增長111%，微博本季度淨營收達3.499億美元，同比上年度上漲75.6%。

望眼一看，微博的一季度表現比較亮眼，無論是淨利潤還是營收，均有不錯的漲幅。然而股價上的表現卻是差強人意。

在5月9日一季度的財報發布後，微博股價較上一交易日大跌14.2%，我們可以清楚的看到，財報發布後，股價的跳水下跌態勢，均線群壓頂當日K線。那麼，萬事的果皆由因產生，微博股價的跌落，背後的原因是什麼呢？

事實上，微博作為重要的社交媒體平台，微博月活躍用戶的增長速度相比前幾個季度的有所放緩，另一方面，雖然微博財報表現已超出市場的預期，但對比以往季度的同比增幅，如2017年一季度微博淨利潤同比增長561%，而今年一季度微博淨利僅同比增長111%，由此可見，微博一季度的增幅速度明顯出現放緩態勢。

股價大跌，竟是因為？

月活躍用戶增長速度的放緩以及淨利潤增長幅度的相對縮減是造成微博股價下跌的一大利空因素。不妨來具體看一下乾擾股價走勢的兩大因素。

首先是月活躍用戶（MAU），2018年一季度微博月活躍用戶相比去年同比增加約7000萬，同比增長幅度為20.5%，而平均每日活躍用戶（DAU）同比淨增數量約為3000萬，相比上一年同比增長19.5%。根據官方截至2018年3月底的數據，月活躍用戶（MAU）為4.11億，而平均每日活躍用戶（DAU）為1.84億。

看似不錯的用戶增長量，相比以往季度的增長幅度，卻大有減緩態勢。

通過筆者繪製表格數據顯示，2017年四季度的月活用戶同比增加數量相對平穩，大致均在7800萬至7900萬，然而本年度第一季度的月活用戶同比增長量為7000萬，相比2017年各個季度的月活用戶增長數量明顯下降。

再來看月活用戶同比增速，2017年4個季度的增長速度分別為30%、28%、26.6%、25.2%。而2018年一季度的同比月活用戶增速僅為20.5%，月活用戶增速有了明顯的下降，另外近5個季度的月活用戶增速呈現逐漸走低的趨勢。

其實微博月活用戶增速大幅放緩，其中的邏輯並不難理解，現在社交媒體網絡進入高速發展態勢，用戶資源被分流呈普態，微博的用戶增速受到影響也是合情合理。

隨著月活用戶增速的大幅放緩，對微博帶來的最直接的影響就是業績方面。具體來看一下2017年一季度至2018年一季度5個季度的營收及淨利潤。

圖表為2017年一季度至2018年一季度5個季度的營收、營收同比增速、淨利以及淨利同比增速。首先來看營收方面，微博營收在2017年一季度至4季度整體呈現穩定上升之勢，2018年的營收同比增幅較大，但相比2017年4季度卻有滑落。與此同時，營收增速為76%，相比最近的季度，增速有小幅下滑。淨利方面的表現大致與營收相同。

微博未來如何發力？短視頻業務

社會化媒體平台競爭日趨激烈，微博發展之路陷入瓶頸，對於新流量的突破點從何而尋呢?

微博CEO王高飛表示，“隨著廣告預算向移動、社交和視頻的轉移，我們看到收入正從這一長期趨勢中受益。我們的重點是擴大用戶規模，深化與頂級IP內容提供商、媒體、名人和KOL的合作。”

對於吸引用戶這一問題，微博著力於佈局短視頻業務，加強微博豎版短視頻領域地位。社交媒體平台，群雄逐鹿上演著一番腥風血雨，微博，是否能在市場爭奪中重新大放姿色，讓我們拭目以待吧！

作者：王潤萍

編輯：張駿芬，賀秋霞



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