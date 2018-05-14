〈鴻海FII獲通過〉FII募資金額過高？市場估FII募資短期難一次到位

備受關注的富士康工業互聯網 (FII)(工業富聯) 14 日發布招股意向書，其中在資金募集用途和相關投資金額均未發生變化，仍維持人民幣 272.53 億元規模，這一數字明顯超出市場平均水準，市場推估 FII 人民幣 272.53 億元的募資規模，短期可能難以一步到位。

特別是，由於 11 日中國證監會核准富士康首發申請時，並沒有披露募資額，引來市場猜測募資金額可能大幅縮水。據《深圳特區報》報導，市場人士認為，從首發過會到拿到 IPO 批文，富士康足足等待了 2 個月時間，正是與超大規模的募資額有關。

由德勤發布的 IPO 市場研究報告顯示，今年第一季，A 股主板、中小板、創業板的平均融資規模分別為人民幣 11.9 億元、11.4 億元和 7.5 億元。今年最大規模的 IPO 華西證券，募資額也只有 49.67 億元，與富士康的規模都差了一大截。

在此之前，醫藥行業獨角獸藥明康德實際融資，就出現明顯「打折」的情況。藥明康德 IPO 募集資金額為人民幣 21.3 億元，較原計劃預披露的人民幣 57.41 億元減少 63%。

在超大募資規模下，富士康的財務能撐起多少估值，也是各方關注焦點。

據《36 氪》報導，此前富士康公開的年度運營數據顯示，2015 年、2016 年及 2017 年公司營收為人民幣 2728 億元、2727 億元和 3545 億元，純益分別為 143.5 億元、143.7 億元和 158.7 億元。

有券商預計，富士康發行價約人民幣 13.84 元左右，對應發行本益比 17.18 倍，估值達人民幣 2731 億元。但也有說法認為，富士康市值或達人民幣 6800 億元。

國金證券則認為，富士康股份在 A 股具有稀缺性，本益比應在 30 倍左右，加上發行新股募資，市值或超人民幣 5000 億元。

更多分析師普遍認為富士康本益比應在 20 倍 - 25 倍間的合理範圍，對應市值為人民幣 3200 億元 - 4000 億元。