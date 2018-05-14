FII公布A股招股說明書 募資人民幣272.5億元不變

富士康工業互聯網 (FII)14 日正式披露《首次公開發行 A 股股票招股說明書》、股票發行安排及初步詢價公告。這次 IPO 準備募資人民幣 272.5 億元（約新台幣 1226 億元），與先前披露的募集金額一致。

招股說明書顯示，富士康擬發行約 19.7 億股，佔發行後總股本的 10%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。

網下、網上申購時間為 5 月 24 日，中籤號公布日為 5 月 28 日。中金公司擔任發行保薦人（主承銷商），股票簡稱「工業富聯」。

據《每日經濟新聞》報導，富士康雖然以破紀錄的速度，在 2 月 1 日上報招股書申報稿後，在 3 月 8 日通過發審會。但之後到 5 月 11 日，才等到核准的消息，不過，值得注意的是，在上週五的證監會官方微信中，未有披露富士康的首發募資規模。

根據招股書公告，公司本次發行所募集資金在扣除發行費用後，將在 8 個部分進行投資，包括工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網絡及雲服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能製造新技術研發應用、智能製造產業升級、智能製造產能擴建。

經過計算，上述 8 個部分總投資額為人民幣 272.53 億元，這與此前披露的募集金額相比，未有變化。

本次富士康新股發行中，初始戰略配售發行數量為 5.9 億股，約佔發行總數量的 30%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據 “回撥機制” 的原則進行回撥。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為 9.65 億股，約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的 70%；網上初始發行數量為 4.14 億股，約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的 30%。

在戰略投資者獲配的股票中，50% 的股份鎖定期為 12 個月，50% 的股份鎖定期為 18 個月。其中，為體現與公司的戰略合作意向，部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於 36 個月。

中國證券報援引業內人士分析稱，引入戰略投資者配售將減少向市場融資的規模，進而有效減少發行帶給二級市場的壓力。同時，由於戰略投資者在上市後存在鎖定期，企業上市初期可流通股數量較小，也有利於減輕上市後股價壓力。

