現金減資效應+FII掛牌雙利多 鴻海跳空攻上90元收復季線

鴻海 (2317-TW) 上周五宣布，將進行上市 27 年來首此現金減資，加上外界期盼的富士康工業互聯網 (FII) 也終於拿到 IPO 批文，兩項利多加持，今 (14) 日早盤股價直接跳空開高越過 90 元大關，最高來到 90.4 元，創近 1 個半月高點，也收復季線。

鴻海上周五宣布，將進行現金減資，減資幅度為 20%，等於股東每股可以領回 2 元，加計現金股利 2 元，股東每股預計可以拿回 4 元，雖然略低於去年現金股利 4.5 元，但仍是現金股利的次高紀錄。

法人指出，鴻海這次現金減資可以說是一石三鳥，首先是可以推升股東權益報酬率 (ROE)，進而激勵推升股價，讓持續相對低潮的股價，有機會朝百元大關邁進，第二是退還股本，股東不用扣稅，同時也能維持與去年相當的現金股利，第三，則是能縮減股本，有利於穩定未來每股稅後純益表現。

法人表示，現在可以觀察的是，外資的態度，上周五外資對鴻海買超擴增到 1.7 萬張，似乎有提前嗅到鴻海有不同的動作將出現，如今鴻海宣布要進行現金減資，如果外資今天繼續大買鴻海，就代表外資也是投贊成票的。

另外鴻海子公司 FII 在中國證監會光速通過 IPO 審核後，經過 2 個月之後，終於拿到上市批文，FIIe 公告，計畫發行約 19.7 億股，占發行後總股本的 10%，預計募資 272.5 億元人民幣，網下、網上申購時間為 5 月 24 日，中籤公布日為 5 月 28 日。