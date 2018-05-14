分析師：各項風險已反映到股價 美股S&P500正進入拐點

美股似乎已經出現拐點，克服了對通膨、利率上漲、貿易戰等地緣政治問題的擔憂，過去 6 周來穩步上漲。

據 Voya Financial 資深市場分析師 Karyn Cavanaugh 指出，雖然已不是「金髮女孩經濟」時代的股市背景，但它肯定不像人們幾個月前推測的那麼可怕。

Cavanaugh 表示，「4 月就業數字表現良好，不致『太熱』，通膨小幅上漲並不意味著惡性通貨膨脹。而且最近 10 年期國庫券殖利率仍未突破 3% 以上。」

無可否認，截至上周收盤，標普 500 指數 2727.72 的收盤價低於 1 月底高點 5% 左右，然而，目前穩定的漲幅和波動性的不足似乎讓投資人開始伸展手腳。

自 4 月初以來，標普 500 指數上漲 3.3%，並且今年以來上漲 2%。納斯達克綜合股價指數自年初以來上漲 7%，因大型科技股繼續領漲市場。

同時，以 Cboe 波動率指數 VIX 衡量的標普 500 指數的隱含波動率自 4 月初以來下跌超過 36%，周五收報 12.65，為 1 月下旬以來的最低水平。

「到目前為止，投資人已將所有不利因素反映至股價中：對貿易戰、地緣政治、利率上漲的擔憂，甚至擔心獲利成長達到頂峰。但經濟仍在成長，今年和明年的收入預計將增長兩位數。」Cavanaugh 說。

事實上，在財報季結束後，根據 FactSet 的數據，標普 500 指數每股獲利預計將成長近 25%，而第一季營收同比增長 8% 以上。分析師預計全年獲利成長 19%。

Cavanaugh 補充指出，「我們必須記住，第一季的收入主要是受一次性的稅收改革大幅增加。但是，即使沒有意外收入，但隨著減稅啟動帶來的效益，第二季的收入預計還會再增長 20%。」

雖然近期漲幅可能給投資人帶來信心，但股市還沒有完全擺脫困境，任何地緣政治新聞都可能帶來波動。

「地緣政治風險總是存在。可能會讓投資人感到不安的因素可能是油價上漲或美元上漲或聯準會緊縮過於積極，但只要全球經濟與美國同步成長，企業收入將繼續增加。」Cavanaugh 說。