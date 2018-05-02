庫克：iPhone X並沒有完蛋

iPhone X 自從誕生之日起就遭到了各方的質疑，但蘋果 CEO 庫克周二在電話會上 "力挺" 這款十周年旗艦產品。

庫克稱，在上個季度，iPhone X 每周都是 iPhone 系列的銷量冠軍。他表示，這是蘋果公司自從推出大屏幕 Plus 機型以來，高端機型首次成為最暢銷的產品。

「iPhone X 是一款備受喜愛的產品，」庫克說道。他打了個比方，稱當下的情況就好比「你的球隊贏得了超級盃比賽，但你可能希望他們能取得更高的分數。」

此前一直有傳言稱，由於需求疲弱，蘋果打算在今年減少 iPhone X 產量。供應鏈消息稱，蘋果計劃在 2018 年第第二季僅生產 800 萬部 iPhone X，較 2017 年第第四季的約 2700 萬部大幅減少。

庫克的最新表態或許將有助於緩解上述擔憂。

蘋果在美股周二盤後發布了今年第一季財報（2018 財年第二季），營收和盈利均好於預期，備受關注的 iPhone 手機銷量偏離預期幅度不大，服務收入繼續成為亮點。

其中當季營收 611 億美元，年增率增長 16%，高於預期的 609 億美元，處於此前官方季度指引 600-620 億美元的中段；凈收入 138 億美元，年增率增長 25.5%；每股收益 EPS 為 2.73 美元，高於預期的 2.64 美元；營收、利潤和每股盈利數據均為公司史上第二財季最佳。

但，iPhone 手機銷售數據經不起推敲。一方面，第一季 iPhone 平均售價（ASP）為 728 美元，低於預期的 740 美元，也小於上第一季的 796 美元。

雖然 iPhone 手機增加了市場市佔率，但只能說明兩點：第一，整體 iPhone 銷量契合了全球智慧型手機銷售下滑的大背景；第二，消費者還是更偏愛價格低一些的蘋果手機。（更多分析詳見：讀要聞 | 別高興太早，蘋果一季報只是「看上去很美」）

庫克在電話會中還表示，包括 AirPods、Apple Watch 和 Beats 耳機在內的可穿戴設備收入比去年增長了 50%，這部分收入現在已經可以媲美一家財富 300 強公司的收入規模。

庫克還對中美貿易關係表示了樂觀態度，他認為中美兩國是雙贏互利的關係。

最新財報顯示，蘋果大中華區銷售業績好於預期。當季大中華區的年增率增速高達 21%，至 130 億美元，增長幅度超過了蘋果頭兩大市場：美國（漲 17.4%）和歐洲（8.7%）。

『新聞來源／華爾街見聞』