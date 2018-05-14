台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月14日

純網銀開放出現「三搶二」，國內電信龍頭中華電信有意與兆豐銀等公股銀行合資設立純網銀，「國家隊」儼然成形。中華電信董事長鄭優坦言，確實進行相關討論，具體腹案要一、兩個月後才會較明朗。
全球電子紙龍頭元太結盟大陸面板一哥京東方，攜手跨足當紅的電子貨架標籤領域，打入阿里巴巴旗下新零售事業，以及家樂福、瑪莎百貨（Marks & Spencer）等全球知名量販、百貨業者供應鏈。
台塑集團開拓「電池儲能」布局出新招！有鑑兩岸積極擴大綠能建置，主掌綠能、創新事業的台塑集團管理中心委員王文潮，決定強化鋰鐵電池穩定特性，加速切入「綠電儲能」領域；透過結盟日本豐田於雲林麥寮推展風力發電、加碼建置嘉義新港廠區最大太陽能系統，作為電池供應鏈推進「綠電儲能」之示範前鋒。
聯合報
退休理財 46% 擔憂醫療負擔
11 月選舉前 美股難有起色
A 股 6 月入摩 台企「母以子貴」
經濟日報
中華電進軍網銀
鴻海四利多 六外資挺
元太攜京東方 強攻電子標籤
蘋果日報
創紀錄 上市櫃股息 1.45 兆
鴻海減資利多 拱台股衝 11000 點
外資巨額股息匯出 台幣走貶壓力大
中國時報
政府機構派遣工 起薪 3 萬
陸客來台觀光 財力證明降至 10 萬
被動元件股漲翻天 上演軋空行情
工商時報
台塑重金布局綠電儲能
摩根大通示警 阿根廷貨幣危機恐失控
救低薪 140 元時薪將大幅調升
自由時報
油價緩漲啟動 汽柴油仍漲 6 角
台股 520 行情加溫 挑戰 10900 點
川普：與習共同努力 恢復中興營運