台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月14日

純網銀開放出現「三搶二」，國內電信龍頭中華電信有意與兆豐銀等公股銀行合資設立純網銀，「國家隊」儼然成形。中華電信董事長鄭優坦言，確實進行相關討論，具體腹案要一、兩個月後才會較明朗。

全球電子紙龍頭元太結盟大陸面板一哥京東方，攜手跨足當紅的電子貨架標籤領域，打入阿里巴巴旗下新零售事業，以及家樂福、瑪莎百貨（Marks & Spencer）等全球知名量販、百貨業者供應鏈。

台塑集團開拓「電池儲能」布局出新招！有鑑兩岸積極擴大綠能建置，主掌綠能、創新事業的台塑集團管理中心委員王文潮，決定強化鋰鐵電池穩定特性，加速切入「綠電儲能」領域；透過結盟日本豐田於雲林麥寮推展風力發電、加碼建置嘉義新港廠區最大太陽能系統，作為電池供應鏈推進「綠電儲能」之示範前鋒。



聯合報

退休理財 46% 擔憂醫療負擔

11 月選舉前 美股難有起色

A 股 6 月入摩 台企「母以子貴」

經濟日報

中華電進軍網銀

鴻海四利多 六外資挺

元太攜京東方 強攻電子標籤

蘋果日報

創紀錄 上市櫃股息 1.45 兆

鴻海減資利多 拱台股衝 11000 點

外資巨額股息匯出 台幣走貶壓力大

中國時報

政府機構派遣工 起薪 3 萬

陸客來台觀光 財力證明降至 10 萬

被動元件股漲翻天 上演軋空行情

工商時報

台塑重金布局綠電儲能

摩根大通示警 阿根廷貨幣危機恐失控

救低薪 140 元時薪將大幅調升

自由時報

油價緩漲啟動 汽柴油仍漲 6 角

台股 520 行情加溫 挑戰 10900 點

川普：與習共同努力 恢復中興營運