國巨4月獲利爆衝 法人道歉上修全年EPS突破80元 股價漲停登上900大關

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 因為股價大漲，遭主管機關要求公布 4 月獲利，結果單月大賺 7.43 元，超過第 1 季的一半以上，本土法人也因此大幅調整國巨今年獲利預估，預估全年每股稅後純季將達 85 元，較之前上修近 60%。國巨早盤股價也直接跳空漲停，來到 913 元。

而國巨也甩開信驊 (5274-TW)、精測 (6510-TW) 及精華 (1595-TW)，穩居台股股后寶座，不過這波股后大戰也墊高高價股的股價，從 700 元俱樂部齊步變成 800 元俱樂部。

法人表示，國巨 4 月營收 48.4 億元，年增 99%，創新高，單月營收占單季營收預期目標逾 40%，超過預期，以公司公布的 4 月稅前盈餘 31.86 億元、稅後純益 26.12 億元，每股稅後純益 7.23 元來推算，將上修第 2 季單季營收上看 150 億元，毛利率更將衝破 70% 大關，上看 74%，營業利益預估為 99 億元，稅後純益預估為 84 億元，單季每股稅後純益約 23 元。

也因為國巨第 2 季獲利將超過預期，法人也上修國巨全年獲利目標，預估毛利率將上看 70% 大關，高於之前預估的 55%，每股稅後純益將衝過 80 元，上看 85 元，股價目標價更由 760 元直接調高到 1200 元。