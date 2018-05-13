〈觀察〉中華電給全民小確幸 卻是競業的大壓力

殺頭的生意沒人做，自古以來皆然，但為什麼電信業者一方面大喊吃不消，不要殺價競爭，一方面卻不時祭出低價方案搶客，仔細推敲，雖然是有損傷到 ARPU 及獲利，但是卻可鞏固市占率，尤其連日來中華電 (2412-TW) 門市被人潮擠爆的情況，董事長鄭優說，短期促銷給民眾小確幸，對競業來說，則已形成相當大的壓力，尤其是一直力爭上游的兩家小電信業者，受衝擊程度恐更明顯。

中華電重啟 499 吃到飽戰火，吸引民眾搶辦，幾乎已是另類的全民運動，門市人員每天要消化大批的人潮，民眾排隊苦候時間動輒 3 小時起跳，但還是可見全家一起來申報熱潮不減，看到龍頭老大門市每天門庭若市，台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 為了鞏固客人，也緊急加碼，延長綁約時間到 30 個月。

中華電總經理謝繼茂坦言，因為這次促案價格低，對 ARPU 有些微影響，獲利也會小小降低，法人也推測，因為解約重辦的用戶占大多數，對營收一定會有損失，即使因為單門號不用補貼手機及佣金，但長期流失的營業額仍要相辦法彌補才可以。

電信業引爆這一波 499 之亂，目標鎖定 3G 用戶及每月的攜碼流動用戶，努力擴大市占版圖，目前民眾搶辦熱度不減，中華電可望搶下為數可觀的用戶，持續穩坐市占龍頭，台灣大、遠傳也積極搶客，亞太電更加入戰局，全都在對抗中華電的壓力，業者坦言，市場老大出手即使自傷三分也是傷敵七分，實力不容忽視。

消費者的確可趁著業者低價促案推出時，占點小便宜，但還是可以細算，解約付違約金重辦是不是真的有利可圖，如果千元以上，尤其是 1399 元以上的高資費用戶，剩下的合約期不太長，真的是值得一辦，如果是 699 元，799 元的資費，加上違約金的話，要不要申辦就要細算，不是只是為了申辦而申辦，畢竟時間成本也須納入考量。