〈母親節理財術〉購物旅遊優惠吸睛 7張女性專屬信用卡回饋比一比

母親節到來，看準女性消費力驚人，目前市面上包括台新銀、上海商銀、玉山銀行、國泰世華銀、永豐銀、華南銀、第一銀行等均推出女性專屬信用卡，其中也針對女性消費者屬性，祭出百貨購物、旅遊、下午茶等優惠吸引女性目光。

根據聯合信用卡中心統計，女性消費者在飲食、服飾、百貨、文教育樂等類別的刷卡金額都遠超過男性，此外，女性也相較男性更有風險意識，對於保險、健康檢查的接受度較高，而這些消費項目就成為發卡銀行規劃信用卡優惠活動的靈感，紛紛祭出 SPA、下午茶、百貨購物、旅遊、繳保費等刷卡優惠。

Money101.com.tw 金融產品比較網表示，各家銀行推出的女性專屬優惠均不相同，其中限定女性申請的玉山的幸運 PLUS 鈦金卡，就特別推出母親節活動，至 5 月 13 日，在遠東百貨、遠東 SOGO 百貨、巨城購物中心、遠企購物中心、愛買等指定通路消費，可享有 HAPPY GO 點數 3 倍送。另外，年底前，每周二、五在全台 6 大飯店可享有下午茶買一送一。

台新銀行則針對男性、女性差異，分別推出太陽卡以及玫瑰卡。以玫瑰圖騰為形象的台新玫瑰卡，當年那句「認真的女人最美麗」廣告語，深植卡友心中，已在市場上屹立不搖 20 年。

台新玫瑰卡提供的優惠中，像是繳保費，能享有 1% 回饋，無上限，而 5 月 20 日前新戶申辦該卡片，繳所得稅還能有 1% 現金回饋，可說是今年繳稅亮點，適合精打細算的女性消費者。

同樣也區分男、女發行信用卡的還有華南銀行，LOVE 晶緻悠遊卡分為酷愛黑卡以及寵愛紅卡，其中寵愛紅卡提供全台各大影城購票最高 6 折優惠；單筆刷卡滿 6000 元還能享有 12 期 0 利率；到日本血拼最高能獲得 5 倍點數回饋，相當適合喜好購物、旅遊的女性族群。

至於永豐銀行的 Me Card 則是針對國內 16 家壽險以及 12 家產險公司，包含國泰、新光、遠雄、全球、南山、元大等都可以享有 1% 現金回饋；一般消費費達 3000 元 (包含保費) 也可以分 3 期 0 利率。

國泰世華銀行推出的享購鈦金卡 (原為鳳凰鈦金卡)，卡友透過 EZTABLE 預訂餐廳，就能現折 10%，再享 5%EZCASH 回饋，相較其他銀行，折扣更多；平日與姊妹在全台 10 大知名飯店，像是喜來登十二廚自助餐廳、寒舍艾麗 La Farfalla 義式餐廳、漢來海港餐廳享用 Buffet 下午茶，享有第二人半價的優惠。

第一銀行推出的媚儷鈦金卡，則針對女性愛買的電視購物、百貨設計出單筆消費滿萬，周末最高 1.7% 現金回饋；周間也有 1.3% 回饋；不過，當月刷卡累積未滿 1 萬元，現金回饋率僅有 0.1%。

上海商銀推出紀念鄧麗君的 Teresa 卡，保費超過 6000 元可享有 10 期分期 0 利率，另外也針對藝文類通路，像是兩廳院、年代網際、寬宏藝術或是華山文化園區等消費，每筆享有 2% 回饋，每月上限 500 元，而指定網路購物平台、電視購物、健康生活超市消費，或是在日本、香港、中國旅遊消費，也都享 2% 回饋。