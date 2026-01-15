鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-15 17:35

金管會今 (11) 日公布信用卡業務最新統計，2025 年 11 月 32 家發卡機構合計簽帳金額 3967 億元，較前一月減少 567 億元、12.5%，銀行局官員分析單月驟減原因主要有二，一是 10 月連假多基期較高，二為入帳天數較少，但刷卡額仍創同期新高；2025 年前 11 月累計簽帳金額已達 4.53 兆元，刷新歷史新高，年增 6.27%，在特店與有效卡數穩健成長下，預期 2025 年整體將可輕鬆超越 2024 年的 4.68 兆元，續締新猷。

特店、有效卡數雙成長！國人去年前11月刷出4.53兆元 全年創高無懸念。(圖：shutterstock)

根據金管會統計，截至去年 11 月底，共有 32 家發卡機構，總流通卡數達到約 6042 萬張，較上月底的 6048 萬張略減；而反映活躍用戶的總有效卡數則為 4047 萬張，相較上月底的 4038 萬張，呈現穩健上升趨勢。顯見部分銀行當月較為積極清除不用的廢卡，而有效卡增加，除了年底傳統消費旺季影響，也代表消費者刷卡頻率與用戶黏著度正健康成長。

去年 11 月份簽帳金額降至 3967 億元，較 10 月減少約 567 億元，衰退幅度為 12.5%，但仍創下歷年 11 月的新高紀錄。相較於 2024 年 11 月的 3855 億元，去年 11 月增加 112 億元，年增幅 2.82%。

銀行局副局長張嘉魁分析單月簽帳金額減少原因，主要受到兩大因素影響，首先，10 月份受惠於中秋節、雙十節及台灣光復節等多個連假，帶動強勁的旅遊與餐飲消費；相比之下，11 月缺乏長假激勵，導致旅遊、餐飲及購物三大類別的簽帳金額出現季節性回落。

其次，11 月的最後兩天 (29、30 日) 適逢週六、週日，非營業日導致部分簽帳金額無法在當月及時入帳，因此反映在統計數據上便呈現簽帳金額較少。

張嘉魁補充，若與 2024 年同期的 3855 億元相比，簽帳數據仍呈穩健成長，年增率達 2.91%，顯見在非現金支付普及下，民眾消費習慣逐漸往信用卡靠攏。

此外，國內特店規模持續擴大，截至 2025 年 11 月底，國內有效特店數已達 19 萬 6418 家，較 2024 年同期增加了 3771 家。在發卡機構積極推廣聯名卡及各種促銷活動下，通路滲透率持續提升。

2025 年前 11 月累計簽帳金額已達 4 兆 5327 億元，年增 6.27%，創下歷史新高紀錄。以目前的成長動能推估，2025 年全年刷卡量極大機率將超越 2024 年的 4.68 兆元，再次締造台灣信用卡史上的年度新高紀錄。