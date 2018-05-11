生技中心正式進駐國家生技園區 打造精準醫療產業聚落

生技中心今 (11) 日正式進駐國家生技園區，未來將與工研院分別在國家生技研究園區與竹北生醫園區致力於新藥與基因檢測的創新研發，打造台灣精準醫療產業聚落，加速台灣生技製藥產業發展，創造產值。

生技中心執行長吳忠勳表示，中心主要執行政府 5+2 創新產業政策推出的「生醫產業創新推動方案」中整合生技聚落的重要策略。中心目前為止進駐人數已達 350 人，未來將於國家生技園區 E 棟，執行新藥研發與對外服務，並串聯中研院、衛福部食藥署、科技部國家實驗動物中心，創造北台灣千人新藥研發生技產業聚落。

吳忠勳強調，生技中心進駐國家生技園區後最重要任務就是執行「精準治療」旗艦計畫，結合工業技術研究院一同研發精準癌症用藥與伴同式檢測技術，替台灣打下發展精準醫療的基礎。

生技中心也展出多項新藥研發技術平台，包含自行開發出一個四爪高效接合的鏈結技術，利用抗體上的醣分子專一性與毒殺藥物結合，在一個抗體分子上鍵結 4 個毒殺藥物，4 個毒殺藥物可為 2 種不同類型，有利於不同抗藥性病患使用。

另也展示為具專利性的非對稱性 IgG-like 雙特異性抗體平台所開發之雙特異性抗體，具有產量高、正確配對率高、半衰期長及免疫源性低等特性，該雙特異性抗體具有當標靶癌細胞存在才會活化 T 細胞的優點，未來新研發的雙特異性抗體藥物於臨床使用更安全。