時碩工業首季獲利增47% 每股稅後盈餘0.94元

時碩工業 (4566) 公布季報，第一季合併營收 8.65 億元，年增 3%，毛利率為 18.74%，稅後淨利 5942 萬元，年增 47.28%，每股稅後盈餘 0.94 元。 第一季燃油傳動產品年成長 34.4%、工業應用產品年成長 13.6%、航太產品年增 40%，但安全氣囊產品則年衰退 34.3%；各類產品占整體營收比重分別為汽車燃油傳動占 41%、工業應用 23%、航太 10% 及汽車安全氣囊占 26%。



時碩指出，第一季受到新台幣匯率升值不利影響，汽車燃油傳動 - OAD(發動機耦合減震器) 產品於農曆春節前被客戶要求降價，且在產品銷售組合上具高毛利之 Takata 一次性召回安全氣囊產品訂單大幅衰退與工業應用半導體產品業績明顯降溫，使得單季毛利率為 18.74%，較 2017 年全年毛利率 22.91% 低。



但業外受惠大陸子公司無錫金屬土地出售利益挹注，單季稅後淨利 5942 萬元，年增 47.28%，每股稅後盈餘 0.94 元。



展望 2018 年營運，雖於安全氣囊產品因 Takata 一次性召回訂單不再持續，但自下半年起將可望由客戶新設計之料號訂單開始出貨填補上，汽車傳動市場另一新星產品 DCT(雙離合器變速箱) 零組件訂單亦逐步加速貢獻，加上汽車傳動明星產品 OAD(發動機耦合減震器) 零組件產品及工業應用與航太產品成長動能依舊下，今年將呈現先蹲後跳態勢。