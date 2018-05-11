碳煙事業豐收 中橡大方配發2.8元股利 創近三年新高

中橡 (2104) 大方宣布配發 1 元股票股利、1.8 元現金股息，股利合計 2.8 元，創近三年新高，相較去年每股盈餘 3.69 元，盈餘分派率約 75.88%，以今 (11) 日 42.8 元平盤價計算，現金股息殖利率約 4.2%，由於第一季原料價格仍處上揚格局，首季營收 54.16 億元，年增率 11.43%，獲利可望優於前一季。中橡宣布轉型控股公司，決議將碳煙、生技事業分割給兩家 100% 持股子公司，碳煙林園廠相關業務分割給持股 100%「林園先進公司」，生技則分割新設 100% 持有「全循環公司」分割基準日為今年 9 月 30 日。



除了分割上述兩個事業，中橡亦宣布對於印度、美國子公司分別增資 1.55 億美元以及 5200 萬美元，投資金額共計 2.07 億美元，因應上述增資，中橡宣布現金增資 1.8 億股。



長期以來，大陸碳煙均是供過於求，平均每年需求量 400 萬噸，產能達 700 萬噸，落實環保稽查管制，中小型碳煙廠陸續退出生產，加上原料指標煤焦油價格上揚，大陸碳煙報價得以調漲，而印度廠又因為下游輪胎產能開出，順利轉盈，去年中橡營業利益為 36.41 億元，年增率 25.75%，每股盈餘 3.69 元，創下 2014 年以來新高。

