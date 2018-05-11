資本利得+匯兌有利 南山人壽4月稅後純益年增2.5倍 前4月年增10倍

南山人壽 2018 年 4 月合併稅後純益為新台幣 16.4 億元，較去年成長 2.5 倍，主要來自於穩定的經常性利息收入，以及隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，此外，今年 4 月台幣貶值幅度較去年大，整體匯兌損益亦較去年有利。累計 1-4 月合併稅後純益已達 69.7 億，較去年同期成長 10 倍。

南山人壽 2018 年 4 月合併新契約保費為新台幣 161 億元，總保費為新台幣 399 億元，除傳統型保單外，今年陸續推出多檔投資型保單，且 4 月主打連結目標到期債券基金之保單，亦對保費有高度貢獻。南山人壽推廣六大保障缺口觀念，協助民眾檢視包括壽險、意外險、長期照護、重大疾病、住院醫療、手術醫療等保障。

其中，在長期照護部分，今年從保戶的統計資料分析發現，年收入新台幣 100 萬以下的客群，整體人均長照的相關保險保障，相較於去年 6 月時提升超過 7%，顯示推廣宣導的成效逐漸展現中。另外，南山人壽運用大數據分析，協助業務員精準掌握客戶保障狀況，提出切合客戶需求的商品，因而生產力平均提高逾 6 倍。

南山產物在 2018 年 4 月持續成長動能，總保費收入達 3.18 億元，較去年同期成長 35%，在企業險及個人險保費收入均有大幅成長。