科妍Q1獲利創高 惟4月營收大減 拖累盤中股價大跌4%

玻尿酸廠科妍 (1786) 公布第一季營收、獲利雙創新高，並較去年同期倍數成長，EPS 為 0.69 元。不過，4 月因大陸皮下填補劑新舊執照切換及國際會計報導準則有關合約客戶收入認列的會計處理變更，致出貨收入遞延認列，月營收驟降至 1500 萬元，較前一個月腰斬，創下今年以來單月營收新低，今日盤中股價跌幅超過 4%。第一季營收為 1.04 億元，稅後淨利 3556 萬元，EPS 為 0.69 元，營收、淨利分別較去年同期成長 113% 及 1589%，寫下單季營收及獲利歷史新高，毛利率更從去年同期的 52%，增加 19 個百分點至 71%。科妍表示，營收成長主要是大陸皮下填補劑主打年輕族群及塑形的行銷策略成功、新舊執照切換的前置期備貨及防沾黏新產品在台灣市場上市推出，第一季營收訂單創歷史新高。



不過，4 月因國際會計報導準則有關合約客戶收入認列的會計處理致客戶出貨收入遞延認列、透明質酸大陸皮下填補劑新舊執照切換，月營收降至 1533 萬元，較前一個月腰斬，創下今年以來單月營收新低。科妍表示，在切換的生產準備因素排除後，出貨量可望維持穩定。



目前科妍的自有品牌法思麗透明質酸質酸皮下填補劑，透過雀巢高德美業務團隊行銷，目前覆蓋率佔高德美自有品牌瑞藍的醫美院所約 25%，尚有很大的成長空間；此外，每月醫美院所施打量法思麗的數量，屢創新高，顯示高德美的行銷策略奏效，對於大陸醫美產品的銷售可望超越去年。



外科手術用產品防沾黏市場銷售也是未來成長性值得期待的重點產品，科妍今年第一季與國內興櫃公司泰宗生技簽約，雙方針對本項產品都有很高的期許，希望藉由科妍生技之研發及產品優勢加上泰宗在台灣醫療體系深耕已久之銷售實力。



科妍表示，不同手術沾黏的機率不同，其中以腹腔與骨盆腔手術發生的機率較高，有三成以上患者手術後有沾黏症狀，若是子宮內膜異位手術，發生沾黏的比例更高達八成，嚴重影響患者的術後身體健康及生活品質，因此民眾術後自費使用防沾黏產品之人數已有增長趨勢。據衛福部統計，2016 年國內共有約 94 萬人進行婦科、外科、消化系統等需要防沾黏產品的手術。不論是婦科、消化系統等外科手術或是腹腔鏡門診手術，越來越多的患者，已有預防醫學的概念，採取自費使用防沾黏品，預估防沾黏產品台灣市場規模上看百億元。





