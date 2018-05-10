中橡分割碳煙生技事業 成立國際中橡投控

碳煙大廠中橡 (2104-TW) 今 (9) 日宣布，分割碳煙事業「林園先進公司」、生技事業給「全循環公司」，2 家公司均為 100% 持股子公司，中橡也將轉型為投控公司，更名為「國際中橡投控」，分割基準日暫定 9 月 30 日，此外，並將各以 1.55 億美元與 5200 萬美元，現增印度子公司及美國子公司。

中橡表示，碳煙事業群部分，國內林園廠將分割給林園先進公司，營業價值約 16 億元，以每股營業價值 20 元，換取林園先進公司普通股 1 股，共取得 8000 萬股，林園先進公司並成為國際中橡投控旗下 100% 被控股公司之一。

不過，中橡強調，此次分割的只有林園廠，其餘包括中國、印度與美國等海外廠均屬獨立法人，僅林園廠非法人。

而生技事業部分，中橡表示，將獨立分割給全循環公司，該事業營業價值約 9000 萬元，將以每股營業價值 10 元換取全循環普通股 1 股，共取得 900 萬股，其也將成為國際中橡投控旗下 100% 被控股公司之一。

此外，因應印度擴廠計畫，並改善美國子公司財務結構與充實營運資金，中橡董事會也通過，擬以 1.55 億美元現增印度子公司 (CILL)，並以 5200 萬美元增資美國子公司 (CCC)，共將投資 2.07 億美元。