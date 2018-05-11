〈達爾膚走出低潮〉達爾膚Q1 EPS 0.62元 創近1年高點

醫美保養品牌廠 DR.WU 達爾膚 (6523-TW) 公布第 1 季財報，受惠產品及通路銷售策略調整的成效逐漸顯現，單季每股稅後純益達 0.62 元，創近 1 年新高。展望第 2 季，達爾膚表示，進入母親節及年中慶檔期的傳統美妝通路銷售旺季，可望帶動線上及線下銷售業績表現提升。

達爾膚第 1 季營收 2.14 億元，季減率 18%，年減率 16%；稅後純益 0.28 億元，季增率 24%，年減率 58%，每股稅後純益 0.62 元，高於去年第 4 季的 0.49 元，但低於去年同期的 1.48 元。

達爾膚表示，第 1 季包括營收、獲利較去年同期減少，主要是因為去年第 2 季起，台灣藥妝通路商持續進行庫存去化調整，加上公司積極拓展中國市場線上電商與線下實體門市布局，使得營業費用增加情況也較為明顯，影響了獲利表現。

不過受惠於打入中國藥妝通路屈臣氏，且布點超過 250 家，達爾膚第 1 季中國地區實體通路的營收明顯較 2017 年第 4 季成長，第 1 季台灣及中國地區營收比重分別為 76% 及 24%，

達爾膚表示，根據國外 statista 研究機構指出，中國美妝保養品 2018 年市場規模預估將達 391.68 億美元，且未來 4 年將以年複合成長率 6.5% 的速度成長，因此公司已經針對中國市場積極強化品牌能見度及通路的布建，包括線上的天貓、淘寶、京東等電商平台，以及屈臣氏、美諾珂等實體通路，以期透過線上結合線下的 O2O 整合銷售策略，快速提升品牌能見度及知名度。

至於台灣部分，則是推出與市場同業差異化的美容保養品，並強化原本在臉部及護膚保養系列商品，包括玻尿酸、杏仁酸系列等的競爭優勢。