國巨不甘只當股后 站上900元大關力拚千金

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 昨日躍居股后後，今 (11) 日氣勢如虹，軋空行情持續發酵，早盤順利越過 900 元大關，並再創歷史新高朝千元挺進，也帶動禾伸堂 (3026-TW)、達方 (8163-TW) 亮燈漲停，華新科 (2492-TW) 也衝過 280 元。

被動元件族群股價歷史高點，是禾伸堂在 2000 年 4 月 12 日所創下的 999 元，也就是說，被動元件族群尚未有人曾是千金股，法人指出，禾伸堂之前是以代理為主，但是國巨卻是生產，且現在的市況，是客戶要捧現金來搶貨，因此國巨漲破 1000 元，只是看時間與資金力道的延續情況。

另外，推升這兩天的被動行情，軋空效應也是其中之一，包括國巨券資比已經來到 47%，禾伸堂也來到 46.7%，華新科也有 44%，國巨旗下的電感廠奇力新 (2456-TW) 券資比更是高達 65%。

法人表示，被動元件目前擁有 2 個題材，一是漲價基本面題材，隨著時間將進入消費性電子產品拉貨旺季，漲價趨勢基本上不會改變，另一個則是籌碼面軋空題材，因為短線漲多，不少空方進場放空。

法人也提醒，手中沒有持股的投資人此時不宜進場，仍需靜待時間點切入為佳。