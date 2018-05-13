〈鉅亨看世界〉星巴克的成長藍圖

財經資訊網站 The Motley Fool 指出，雀巢與星巴克在上週傳出結盟的消息，卻未能帶動星巴克股價，這真的很令人訝異；作者認為，該公司的成長計畫將驅動股價，如數位化發展、開發中國市場，以及建立更多的 Reserve 高端門市與産品線，現在可能是買入星巴克股票的時機點。

瑞士食品業巨擘雀巢 (Nestle) 週一 (7 日) 宣布和星巴克 (SBUX-US) 結盟，以 71.5 億美元的代價，取得星巴克產品全球行銷權，此交易仍有待監管機關批准，預定在今年底前完成。但星巴克股價沒有因此走升，10 日股價收在每股 57.65 美元，離 52 週高點每股 64.87 美元仍有一段距離。

星巴克股價日線走勢圖

The Motley Fool 認為，投資者反應令人訝異，因為星巴克承諾將利用這筆資金加速庫藏股回購，透過分紅與回購庫藏股，預計至 2020 財年，將返回約 200 億美元給股東。並預期 2021 年財年每股純益有望上升。

星巴克的全球同店銷售成長表現不佳，投資者因此感到擔憂，Motley Fool 指出，這點隱憂的確是存在的，但星巴克其實制定很多銷售成長計畫，投資者應給公司多一點耐心，這些成長計畫最終將帶動股價走勢。

星巴克的成長計畫

星巴克目前有 3 項刺激成長的計畫，但都需要時間去實現，對於長期投資者來說，這些計畫值得他們等待，以下為該公司的成長藍圖：

1. 透過數位化方式聯繫更多客戶

目前有 1500 萬客戶參加了星巴克的獎勵計畫，這些人為死忠客戶。而星巴克將透過不同的方式，收集更多客戶的電子郵件，這些人可能不是獎勵計畫的一員，或是不想下載手機應用程式。

當客人在星巴克門市使用 WiFi 時，公司現在要求他們輸入電子郵件地址。而公司每週將發送一封行銷電子郵件至他們的信箱，此計劃將應該使星巴克的銷售提升，並將更多客戶轉換成忠實客戶。

2. 大幅發展中國市場

2021 年前，星巴克計劃將在中國的門市增加至 5000 家，目前該公司正以一天一間以上的展店速度進行，執行長 Kevin Johnson 對中國的成長機會表示看好。他在第一季財報會議中指出

星巴克在近 20 年前進入中國，我們對中國文化、合作夥伴與客戶深表尊重，將透過深耕的方式發展業務。中國的中產階級，預計在 2021 年前將成長至超過 6 億人，而沒有任何一間西方公司或品牌比我們有更好的定位。

3. 高端門市是巨大機會

星巴克預計在不同的城市打造更多的 Reserve 高端門市與産品線，如上海、紐約、東京、米蘭和芝加哥等指標性的城市，預計將開拓 1000 間 Reserve 高端門市，並在 20% 的星巴克門市加入 Reserve 吧檯。