騰訊音樂要赴美上市了

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
騰訊(00700-HK)旗下許多公司在近期都有IPO計劃，有消息稱，騰訊音樂有可能將在2018年登陸美股，但尚未落實。IFR Asia也援引知情人士稱，騰訊聘請美銀美林、高盛、摩根士丹利等為騰訊音樂安排美國IPO事宜。 據悉騰訊音樂籌資規模預計在30億至40億美元之間，而騰訊尋求的IPO估值超過250億美元。在此前瑞典音樂平台Spotify上市招股書中顯示，騰訊音樂的整體估值為101.1億歐元(約123億美元)，僅僅一個多月的時間，其估值已經翻倍。 2016年騰訊將旗下的QQ音樂業務與中國音樂集團(CMC)合併，更名為騰訊音樂娛樂集團，騰訊占股62.42%，此後騰訊更是將CMC的酷狗、酷我等數字音樂產品並入。截至2017年8月，騰訊音樂業務擁有1500萬訂閱用戶，6000萬月活用戶。2016年收入近50億元，淨利潤近6億元。騰訊在今年3月公布2017年總營收同比增長56%的同時，也表示騰訊音樂或將是公司分拆的候選者，原因包括「它的股東結構更適合分拆．。 值得一提的是，2017年12月，Spotify發行超855萬股普通股，以換取約11.092億美元的騰訊音樂9%的股權。同時，騰訊及騰訊音樂合計持有Spotify約7.5%的股份及2.4%投票權，為Spotify第三大股東。Spotify於今年4月3日在美國紐交所直接上市，直接上市與傳統IPO方式不同，不需發行新股，只需登記現有股票，即可在資本市場上自由交易。另一方面也無需要傳統IPO的承銷商，這為Spotify避免了高額的承銷費。 Spotify上市首日收盤報每股149.01美元，相比132美元的參考價上漲12.89%，市值265億美元。但5月3日發布首份上市財報之後，或因財報表現不佳，公司股票盤後跌8%。根據財報數據，Spotify的季度增幅放緩，一季度每用戶平均收入(ARPU)同比下降14%，一季度的經營虧損為4100萬歐元，雖然較之前有所縮窄，但每股虧損達1.01歐元，遠高於華爾街預期的0.23歐元。最近三個年度，Spotify的淨虧損分別為2.3億歐元、5.39億歐元和12.35億歐元。這透露了Spotify的 「Pandora困境」：賺得越多，虧得越多。 與處於虧損的Spotify不同之處在於，騰訊音樂2016年下半年重組後已實現全面盈利，且逐年攀增。艾瑞咨詢在《2018年中國數字音樂消費研究報告》中提到，從全球市場來看，數字音樂占到了錄製音樂總收入的50%，流媒體收入成為主要增長點。聚焦中國市場，中國數字音樂產值在2016年達到529億元，同比增速6.2%，佔中國音樂產業核心層產值的75%以上，預計在2017年將獲得近10%的同比增速。 對於為何選擇赴美上市，市場分析指出主要有兩個原因，一個是與Spotify之間的交叉持股，便利騰訊音樂與Spotify之間的股票流通。二是港交所4月30日開始執行的同股不同權新規，明確了「不允許企業實體從加權投票權中獲益」，不符合騰訊音樂發展現狀。不過也有媒體指出，在中美貿易戰背景下，不少中國企業赴美上市不順，也有不少中國互聯網巨頭計劃回歸A股，在此情況下，騰訊音樂是否赴美上市尚不能確定。 盡管騰訊音樂目前在中國處於領先位置，但隨着2017年在各大不同音樂平台的版權實現互相轉售，獨家版權的優勢已經不如往日。此外網易音樂、抖音、快手等也在不斷進行多元化拓展，也為騰訊音樂帶來不小的競爭壓力。要鞏固自己的地位，騰訊音樂必須在鞏固已有優勢的同時，不斷創新，擴大盈利空間及提升盈利能力。 （作者嚮琳 天元金融高級投資顧問）